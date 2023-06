"Es una reverenda mentira": AMLO arremete contra Vicente Fox por las pensiones para adultos mayores

"El presidente Fox no está exacto. Eso que dice es mentira", fueron las palabras con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que las pensiones para adultos mayores se hayan creado por el gobierno de Vicente Fox. Esto lo dijo como respuesta a un comercial que el Partido Acción Nacional ha promocionado a través de diversos medios electrónicos.

"Es una reverenda mentira", dijo sobre el spot en el que se atribuye al panista la creación de este recurso que actualmente se otorga de manera universal en el país.

Este programa apoya a las personas de la tercera edad. FOTO: Especial.

Acusa a Fox de pedir poner a trabajar a los abuelitos

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario apuntó que cuando se inició un programa similar en el entonces Distrito Federal, el expresidente se opuso a esta medida. Indicó que los gobiernos pasados no estaban a favor de iniciativas como esta.

"Me acuerdo que dijo que a los adultos mayores había que ponerlo a trabajar, no darles pensión".

Acusó a los diputados del PAN de votar en contra de que estos recursos se convirtieran en derechos constitucionales. Destacó que la reforma que permitió esta acción se logró gracias al apoyo del Partido Revolucionario Institucional.

Dijo que su administración ve estos apoyos como derechos de los ciudadanos. FOTO: Presidencia.

Estos programas se ofrecen desde que él era jefe de Gobierno

Recordó que este tipo de apoyos se planteó desde 2001, por medio de un sistema que permitía la compra de artículos en tiendas comerciales a través de una tarjeta.

"Como no teníamos mayoría, en la Asamblea, el PRI y el PAN cuando presenté el presupuesto, no sé si 2002 o 2003, me recortaron el presupuesto para las pensiones".

De esta forma, dijo, se buscaba evitar que el programa fuera universal y solo fuera entregado a personas con bajos recursos. Narró que tuvo que luchar durante varios meses para que se hiciera el ajuste que se necesitaba.

"Cuando nos roban, en 2006, la Presidencia, por quedar bien se hace la propuesta y en el Congreso se aprueba un programa que se llamaba 70 y más que les entregaban creo que 500 pesos".

Acusó a Vicente Fox de contradecir su discurso al atribuirse este programa. FOTO: Archivo.

Estos programas deben ser universales: AMLO

Este sistema, acusó, fue una copia de su iniciativa, pero que se brindó de manera focalizada solamente a las personas que estaban en condiciones de pobreza.

El presidente dijo que incluso los políticos del PRI y el PAN han realizado diversas manifestaciones en contra de este programa social con el que se apoya a las personas de la tercera edad.

"Como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos ya quieren decir "fuimos nosotros""