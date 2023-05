Mariana Boy: "PAOT vela ahora por el los inmuebles catalogados de la CDMX"

Mariana Boy Tamborrell , titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX explicó a Alejandro Cacho y Paulina Greenham para Esta Mañana, que todos los inmuebles catalogados son todos aquellos que tienen algún valor histórico o artístico urbano, que tienen alguna relevancia para algún grupo en la ciudad o para la sociedad en general.

"En la CDMX tenemos casi 16 mil inmuebels catalogados", señaló.

A través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, Boy Tamborrell señaló que la PAOT atiende todos los temas ambientales y del ordenamiento territorial, pero también velan por el patrimonio cultural de la ciudad, algo que no se estaba haciendo en mucho tiempo y no había nadie que se hiciera cargo de cuidar de este valor que tienen no solo los capitalinos, sino todos los mexicanos.

Además de inmuebles como el Palacio de Bellas Artes, se tienen edificios como Correos de México, la Catedral, Palacio Nacional, plazas y casonas que están en varios puntos de la capital que están catalogados, y que históricamente han sido intervenidos o alterados sin autorización. Por ello, Boy comentó que van perdiendo valor que tienen.

"En términos constructivos, se demuelen amplían o se modifican y no había ninguna autoridad que estuviera cuidando esto", dijo.

Al respecto, comentó que desde 2019, la PAUB se dio a la tarea de suspender todas aquellas obras que están siendo ejecutadas sin ninún tipo de autorización. A la fecha, dijo, se han suspendido 79 inmuebles catalogados que no pueden continuar su obra a menos que exiban los permisos y autorizaciones que da el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) que vela por el valor artístico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por el valor histórico y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) que es todo el tema urbano.

Aseguró que han tenido buenos resultados, y el objetivo de este proyecto, es buscar una suspensión y evitar que se siga ocasionando un daño que es irreparable y permitir que los capitalinos gocen del derecho a la historia e identidad como mexicanos.

Mariana Boy reiteró que la capital del país tiene una riqueza enorme, que no solo es patrimonio de los capitalinos, sino parte de la identidad como mexicanos. Por ello, además de buscar estas suspensiones que es proteger los inmuebles, es crear conciencia tanto en los constructores como en propios capitalinos y conocer ese valor que se tienen en los inmuebles catalogados.

La funcionaria explicó la plataforma que es de patrimonio cultural en la ciudad. Dentro de ella, dijo, se tienen descritos a los 16 mil inmuebles catalogados en la ciudad, quién lo tiene catalogado y cuáles tienen autorizaciones para ser intervenido. De esta manera, si se identifica un edificio que está siendo modificado, se pueda buscar en esta y denunciar si no tiene alguna autorización.

