PAN: Se violaría la ley con oficio para ratificar Mariana Boy como titular de PAOT

El pleno del Congreso de la Ciudad de México informó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum envío al órgano legislativo la propuesta para ratificar a Mariana Boy como titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital, por otro periodo de cuatro años.

Al respecto, las legisladoras del PAN como Gabriela Salido y Luisa Gutiérrez señalaron que la propuesta tiene serías inconsistencias que comprometen el procedimiento, por lo que exigieron no dar trámite a la solicitud, y devolverlo para que atienda los requisitos que señala la Ley para la designación o ratificación de titular de PAOT.

En conferencia de prensa, ambas legisladoras explicaron que este procedimiento es regulado por los artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica de PAOT, donde se establece claramente sin distinguir entre nueva designación o ratificación, que la Jefa de Gobierno debe enviar al Congreso una terna de aspirantes; requisito que no se cumple en el oficio recibido.

“Por ello, dicha propuesta no puede ni debe ser atendida por el Congreso, mucho menos turnarla para trámite a la Comisión de Medio Ambiente, pues implicaría aceptar un acto que vulnera complemente los términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México”, coincidieron.

Salido Magos y Gutiérrez Ureña enfatizaron que “hoy lo importante es cumplir las formalidades en el procedimiento de designación de titular en PAOT, pues este no es el momento para referirse al trabajo realizado por Mariana Boy estos 4 años.”

Señalaron que lo correcto es enviar una terna, en la que se incluya a Boy esto con la intención de “no vulnerar el proceso”.

“No queremos pensar que la elección de los nuevos consejeros de PAOT, se retrasó dolosamente para ratificar primero a su actual titular y luego nombrar a los consejeros que ya terminaron su encargo”, señalaron.

Es importante señalar que, en los procesos que el Congreso inicia para la designación de algún consejero o funcionario, se evalúan los perfiles a través de entrevistas, calificando experiencia y verificando el cumplimiento de requisitos solicitados por la ley, con lo que se busca elegir a la persona más calificada para ocupar el cargo.

Sin embargo, advirtieron, al remitir una propuesta de ratificación sin acompañarla de una terna, se borra la posibilidad de analizar entre distintos perfiles, lo que es claramente una limitante para la soberanía de este Congreso, ya que se obliga a pronunciarse única y exclusivamente respecto de la ratificación o no de la actual titular de PAOT.

“El Gobierno de esta ciudad debe tener claro que este tema no se trata de una mera decisión de gabinete, pues como legisladores participamos como representación ciudadana, por lo que deben seguir las reglas establecidas; este Congreso no solo hace leyes, también las respeta y no debe ser tratado como una oficina de gestión de trámites de la actual administración”, destacaron.

Morena responde

Por su parte, el grupo parlamentario de Morena anunció que respaldará el proceso de ratificación de la persona titular de la PAOT, toda vez que cumple con la normatividad aplicable.

Señalaron que el caso de la ratificación, resulta evidente que el procedimiento inicia con la propuesta misma y no se requiere de una “terna”, siendo así que el Congreso debe pronunciarse en primera instancia sobre esta.

Y es que dijeron que en caso contrario, la decisión sobre una terna con una persona candidata que aventaja a las demás por haber ocupado el cargo durante cuatro años, generaría un proceso en condiciones de amplia desigualdad.

“Lamentamos que el PAN exhiba nuevamente su rechazo sistemático a cualquier propuesta presentada por la Jefa de Gobierno, solo por oponerse, desentendiendo que ya existen antecedentes en el Congreso de ratificación de personas funcionarias sin que se hayan presentado ternas”, concluyeron.

