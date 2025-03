“Soy independiente y autónoma”: Loretta Ortiz

Loretta Ortiz Ahlf aseguró que, a pesar de haber sido militante fundadora de Morena, es una ministra autónoma e independiente y muestra de eso son sus sentencias y sus votos.

En un primer acercamiento con medios de comunicación, la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, este último jefe de Agustín Ortiz Pinchetti, esposo de la ministra.

En ese asunto, el máximo tribunal absolvió, en 2022, a Cuevas y ordenó que se cancelara la orden de aprehensión contra Morán y para eso se contó con el voto de Ortiz Ahlf.

-¿no ve el riesgo de una balanza inclinada?, se le cuestionó.

“¿Hacia Morena? No, porque he dado muestra, y lo pueden ver con mis sentencias y con mis votos, que en muchos casos no voto conforme al partido, soy independiente y autónoma.

“Ya citaba hace un momento el caso del fiscal general, que mi esposo era el fiscal electoral, y que resolví a favor de las dos mujeres, pero como ese caso tengo muchos otros, o sea, no es, si hay situaciones, por ejemplo, las gubernaturas, que si debe de prevalecer la paridad de género, si deben de ser de dos años o de seis, etc. Todas esas resoluciones las he tomado (con) absoluta independencia, a pesar de que los intereses políticos pueden estar por otro lado”, aseguró.

Ortiz Ahlf, quien busca permanecer en la Corte, consideró que en el proceso electoral hay “piso parejo” para todos los candidatos mientras tengan los conocimientos necesarios.

Aseguró que, a partir del próximo domingo, cuando busque el voto de los ciudadanos, no descuidará su labor como ministra.

“No he faltado a una sola sesión y he pronunciado buenos votos y además, en mis tiempos libres, porque no veo a mi familia para acabarla de rematar, murió mi esposo hace siete meses, murió mi perrito también hace mes y medio. Entonces, estoy sola, sola, sola. O sea, no tengo ni perro que me ladre… “Entonces, en esa situación, precisamente acudir a este llamado de poder contender para la Corte, pues me llena muchísimo. No tengo mayor actividad. Yo no me imagino, desde jovencita empecé a trabajar, empecé a trabajar a los 18 años”, enfatizó.

Rechazó que exista el riesgo de que los juzgadores sean electos por el crimen organizado

La ministra rechazó que exista el riesgo de que los juzgadores sean electos por el crimen organizado como lo ha señalado la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Ortiz señaló que tanto ella como las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres tienen altas posibilidades de ser ministras nuevamente y de llegar a la presidencia de la SCJN de forma escalonada.

“Las tres, las tres, yo creo que tenemos altas probabilidades de ser ministras, repetir, como ministras de la Suprema Corte, las tres, independientemente de quién sea designada la primera, la segunda o la tercera presidenta de la Corte, nos va a tocar el primero, segundo y tercer lugar a llegar a ser presidentas de la Corte conforme a la reforma”, indicó.