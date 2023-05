La fatídica ruta del fentanilo, el veneno hecho droga que tiene en vilo a Estados Unidos y a México

Por las calles se ve a individuos caminar desorientados, a veces se quedan parados y sus cuerpos flácidos se balancean, el aire entra a sus pulmones como si no quisiera, parece que en cualquier momento se negará, de sus bocas salen sonidos raros que provienen de sus gargantas y en sus ojos las pupilas se contraen que parecen pequeños alfiles. Es "culpa" del fentanilo, cuyo consumo ilegal se ha esparcido rápidamente como un virus por varias ciudad de Estados Unidos lo que ha creado una crisis sanitaria de prioridad para el gobierno.

Entre agosto de 2021 y agosto de 2022 se registraron 107 mil 735 muertos por sobredosis en Estados Unidos, dos tercios de ellos por opioides sintéticos como el fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína. En entrevista para El Heraldo Digital, Julio César Peña Vega, maestro en estudios México- EU por la UNAM y licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, señaló que el tópico es tan grande que una dimensión internacional que su solución queda atrapada en medio de la política.

Es una crisis que a diario cobra vidas. Foto: AP.

¿Qué es el fentanilo?

“El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en EU”, según se lee en el portal de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Peña Vega consideró que la crisis derivada de la adicción a este compuesto es un asunto transnacional, mientras que los países se han visto enfrascados en iniciativas poco efectivas y debates políticos.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha señalado a México y China como los principales fabricantes de fentanilo y los ha acusado de no poner medidas efectivas para controlar la generación y la circulación, lo que a su vez ha dado roces políticos. La “ruta del fentanilo” es un tema de seguridad para Estados Unidos y otros países involucrados.

“Su crecimiento tiene que ver con las tendencias de compra de este tipo de enervantes… A partir de 2014 se notó un incremento muy fuerte de su abuso en la sociedad estadounidense… Antes era la heroína y las metanfetaminas. Hay patrones históricos, sociales y culturales de una población que tiende hacia lo que es un consumismo”, explicó Julio César Peña Vega.

Peña abundó en que esto se puede rastrear hasta la época de la prohibición, como en el caso del alcoholismo en el siglo 20, el incremento de estupefacientes y su relación con la guerra de Vietnam en los años 70 y posteriormente la ingesta de cocaína y el surgimiento de los cárteles en Colombia, Centroamérica y México.

¿Cómo se distribuye el fentanilo en EU?

El catedrático de la UNAM puntualizó que en Estados Unidos la mayoría del fentanilo proviene de fuera y las mafias mexicanas son las principales manufactureras y distribuidoras. Pero la operación de las células cambia en comparación a cómo se lleva a cabo en México, y se establecen diferentes niveles de actividad para la recepción, división, almacenaje, distribución y venta de los narcóticos, incluyendo la venta en línea y el reparto directo en las calles.

“Se hacen pedidos desde la web profunda o de anuncios en Internet como si fuera medicina… Son al menos tres niveles de actividad que se tienen como si fuera una cadena de suministros… Cada uno no tiene conocimientos específicos de lo que hace el otro nivel más que de su misma actividad que tiene que realizar”, refirió.

Un decomiso de más de 61 mil pastillas de posible fentanilo en Sonora y Baja California a finales de 2021. Foto: Cuartoscuro.

Peña Vega hizo hincapié en que a diferencia de lo que ocurre en países como México o Colombia, donde existen grandes capos, en EU los grupos son interconectados pero pequeños, y tienen una actividad de función específica en la distribución. Esto se debe a que su estrategia es pasar desapercibidos y evitar llamar la atención de las agencias de seguridad. Las pandillas locales y pandillas callejeras juegan un papel importante.

Operan como empresas

Julio César describió que el crimen organizado tiene una visión empresarial, enfocada en obtener ingresos, aunque es cierto que utilizan métodos ilícitos como la violencia, corrupción e impunidad. Para enfrentar la competencia en el mercado, estas empresas han diversificado sus mercancías, lo que ha llevado a la introducción de nuevos estimulantes adictivos y peligrosos, como el fentanilo.

Un laboratorio asegurado en Culiacán, en febrero de 2023. Foto: Cuartoscuro.

El Estado ha intentado arrebatar el negocio a través de la legalización, por ejemplo, de la marihuana. Peña insistió que las redes delictivas tienen una gran capacidad de adaptación, prueba de ello es que cuando China comenzó a regular los químicos utilizados para hacer fentanilo, buscaron en otros países quienes pudieran surtirlos.

“Se les proyecta como grupos irracionales… Es un hecho que ejercen una violencia extrema racional, que tiene impacto en toda la sociedad, pero también está la parte del negocio que actúa como una empresa”, remarcó.

Según un reporte de la DEA, la adquisición de un kilogramo de fentanilo altamente puro, proveniente de China, oscila entre 3 mil 300 y 5 mil dólares. Este kilogramo se diluye o mezcla con otras sustancias para obtener de 16 a 24 kilogramos del fármaco final, lo que resulta en una ganancia de alrededor de 1.9 millones de dólares.

¿Las políticas son ineficientes?

Las autoridades han implementado estrategias agresivas, la estrategia de la “guerra contra las drogas” fue implementada por el presidente Nixon y ha sido exportada a otros países. En México, esta política ha llevado a la captura y sometimiento a juicio de los principales líderes, lo que ha ocasionado una disminución en la identificación de figuras importantes, lo que dificulta su combate.

México ha emprendido operativos de decomisos, eso no necesariamente ha mermado la venta de esta droga. Foto: Cuartoscuro.

Detalló que estas estructuras delictivas se han diversificado y especializado en ciertas áreas, como el control del cultivo, los procesos secundarios, la distribución o el cruce de fronteras. Tanto EU como México han tenido que adaptarse a esta realidad y centrarse en aspectos punitivos, pero su efectividad ha sido limitada debido a que se carece de una perspectiva integral, que incluya, por ejemplo, factores de dependencia y de desarrollo económico.

“Su efectividad llega a ser limitada… Tienen el rastro del dinero entonces van por sus bienes, eso sí ha sido efectivo, pero muy limitado, la misma adaptación de estos grupos principalmente en estos últimos años en México pues ha demostrado, que en el panorama más amplio, no ha descendido su influencia y funcionamiento”, expresó.

Pero la tendencia no parece cambiar, ya que EU detuvo a más de 3 mil personas asociadas a bandas delincuenciales mexicanas y se incautó de casi 44 millones de pastillas de fentanilo durante una operación de un año en el país, informó el 5 de mayo la DEA. Además, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden se ha movilizado en las últimas semanas contra este flagelo que alarma al país.

EU acusa a "Los Chupitos" de traficar el fentanilo a EU; ellos se "lavan las manos". Foto: AP.

En marzo, algunos congresistas republicanos pidieron que se designe a los cárteles como "terroristas" y se permita al ejército estadounidense combatirlos dondequiera que estén. A mediados de abril, Estados Unidos inculpó a "Los Chapitos", hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por comercio ilegal de fentanilo, y a proveedores chinos de precursores químicos necesarios para fabricar este opioide.

La cooperación para frenar la “epidemia de fentanilo” es crucial

El experto precisó que se necesita una cooperación internacional más estrecha para abordar la cuestión, tanto con México como con China, que suele suministrar los precursores del fentanilo. En el paso hubo algunos atisbos de colaboración, pero no fueron fructíferos. Y parece ser un monstruo de mil cabezas, pues la DEA ha señalado que, debido a la regulación más estricta de China, los distribuidores clandestinos obtienen el fentanilo de otros países como Singapur e India.

La falta de regulación en la venta de armas ha permitido que los cárteles tenga más poder. Foto: Cuartoscuro.

Y es que cada nación parece actuar bajo sus propios intereses si entiende que no se puede atacar unilateralmente. Por una parte, el sistema de atención médica en Estados Unidos se enfrenta a un dilema sobre si debe ser público o privado y no ha logrado establecer una política general de salud que abrace no solo las crisis de adicción, sino también otros obstáculos de salud. México y China han pedido a Estados Unidos que adopte una política de salud más sólida y federal.

Además, la cooperación internacional se ha visto obstaculizada por los intereses nacionales y políticos en algunos casos. Los acuerdos entre México y Estados Unidos también han sido limitados y la retórica del presidente de México sugiere que la responsabilidad recae únicamente en Estados Unidos.

China parece tener poca voluntad para endurecer más la venta de precursores. Foto: AP.

China tiene una postura similar y culpa a Washington. Y aun cuando México ha solicitado, por medio de una carta, la intervención humanitaria de China no parece que vaya a suceder, pues protegen que no hay mercado ilícito. “Algo anecdótico es que en el siglo 19, China mandó una misiva similar a la reina Victoria, para solicitar que se detuviera el flujo de opio”, contó Peña Vega. Además, es posible que China no esté interesada en una supervisión más estricta de químicos debido a que es un sector importante de su economía y requeriría una capacidad muy amplia.

“Aunado a eso, EU se ha negado a regular el uso de armas y eso también contribuye a que las organizaciones criminales se vuelvan más fuertes en ciertas regiones. En México los últimos tres gobiernos han mencionado esto… Es muy importante y es fundamental para combatir de una manera más efectiva al crimen organizado”, opinó el maestro de la UNAM.

Una problemática compleja con una salida no tan evidente

El hecho de que sea un apuro muy localizado y no haya una “pandemia de fentanilo” en todo el mundo hace que otras naciones estén interesadas en solucionar su tráfico, “es muy complejo y difícil” que lacera en términos de seguridad, bienestar económico y social.

Según los CDC, más de 150 personas mueren cada día por sobredosis (imagen de un decomiso en México a finales de 2021). Foto Cuartoscuro.

Peña Vega reflexionó que también debe haber una crítica no sólo a las políticas estatales, sino también al aspecto cultural, ya que da la impresión de que en todos los frentes sólo se busca el beneficio financiero de las empresas antes que el social, lo cual ha sido criticado duramente por China. “Son dilemas de seguridad, pero son igual sociales y ha faltado esa dimensión…”, aludió.

Peña Vega concluyó que el negocio del fentanilo se ha convertido en algo importante en la política de Estados Unidos en parte por las próximas elecciones estadounidenses. Sin embargo, las propuestas más radicales en Estados Unidos pueden tener implicaciones negativas para México.

El tema de contrabando y distribución podría obtener más reflector por las elecciones en EU (imagen de un decomiso en Sonora y Baja California en 2021). Foto: Cuartoscuro.

Es posible que se generen acciones perjudiciales para el país, por lo que es importante que el gobierno mexicano esté preparado para manejar cualquier consecuencia. Además, es probable que haya un intercambio de críticas entre México y Estados Unidos, ya que ambos países tienen perspectivas diferentes sobre cómo ponerle fin a este tema.

En tanto, se han dado pasos pequeños, a mediados de abril, México se comprometió a duplicar la supervisión de contenedores con precursores y aumentar las unidades militares de vigilancia en las aduanas terrestres. Y con EU declararon haber acordado continuar los trabajos para desmantelar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera. Y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció en un video que difundió en su cuenta de Twitter que Washington aceptó crear un grupo de trabajo que supervisará semanalmente la reducción del cruce de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México.

