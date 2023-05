Crece la tensión México-EU: AMLO encara a la DEA y afirma que son falsos los videos sobre el fentanilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, pusieron “en tela de juicio” a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, al negar que el fentanilo se produce en México para exportarse a ese país.

La descalificación a la agencia estadounidense se dio durante la mañanera de este jueves en Palacio Nacional, cuando el secretario de Marina presentó un reportaje de periodistas ingleses que supuestamente documenta que el fentanilo se produce en México, y también otro video con el fragmento de declaraciones de la directora de la DEA, Anne Milgram, en el mismo sentido.

“(La DEA) no es la autoridad, porque ella no es la autoridad, es una agencia, una agencia que hoy en día está en tela de juicio en el propio Estados Unidos. Sigan sacando sus conclusiones”, dijo el almirante Ojeda Durán.

El titular de la Marina expuso el videoreportaje de los periodistas ingleses. El almirante fue pidiendo que pausaran el video por partes e iba refutando afirmaciones, como la que señala que el fentanilo se produce en México con precursores químicos de China.

“No lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente”, señaló. El presidente López Obrador también se lanzó contra la directora de la DEA.

“A lo que se refirió de manera muy diplomática el almirante, cuando le estaban haciendo la entrevista a la señora de la DEA, que habló de que le están preguntando sobre otras cosas, sobre un cuestionamiento y respondió con lo del fentanilo, es que a la señora de la DEA la están acusando de haber entregado unos contratos sin licitación, pero además el Congreso estadounidense mandó a hacer un estudio, que es algo que nosotros estamos recomendando, sobre el funcionamiento de estas agencias.

“Y en ese estudio, que pronto vamos a dar a conocer aquí, se está dando a conocer, se informa, que requieren esas agencias una profunda reforma porque no son eficaces, no actúan con apego a la verdad, hay mucha deshonestidad, mucha corrupción, entonces, ahora resulta no que le están preguntando sobre su problema y revira contra nosotros”, dijo.

El mandatario habló de los dichos del gobierno norteamericano. FOTO: Presidencia.

El mandatario mexicano acusó que en Estados Unidos están culpando a México del problema del fentanilo con fines electorales, previo a las campañas presidenciales del próximo año. Sin embargo, criticó que los “conservadores mexicanos” los apoyen, a quienes llamó “traidorzuelos”.

Citó una encuesta sin presentar la fuente, en que que expone que el 39 por ciento de los estadounidenses piensan que el fentanilo que ingresa a EU lo introducen los migrantes mexicanos. Por eso, comentó, desde el gobierno mexicano seguirán desmintiendo eso.

“Estamos hablando de 100 millones de personas, un poco más, 120, 140 millones de personas que piensan eso”, dijo.

AMLO prevé que Estados Unidos use el fentanilo para sacar raja electoral

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador vaticinó este jueves que en Estados Unidos los políticos usen como bandera electoral el culpar a México del problema del fentanilo en esa nación, para “sacar raja política”; por ello, dijo, encabezará una campaña de información a los mexicanos y a los estadounidenses para tirar cualquier mentira.

Durante la mañanera, dijo que los migrantes mexicanos fueron usados por los políticos estadounidenses, en 2020, “como piñata”, y ahora el tema que usarán será el fentanilo para asegurar que toda esa droga llega desde México.

Este fármaco ha causado miles de muertes en Estados Unidos.

“Hubo muchas agresiones a México, nos agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera, es esa manera hipócrita de ver las cosas, de sólo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es muy fácil decir ‘el problema no somos nosotros, son nuestros vecinos, son otros’. Y ahora, estamos sintiendo que van a a agregar a la agenda lo del fentanilo, que es algo muy delicado porque es una droga muy dañina que lamentablemente está causando la muerte a miles de personas en Estados Unidos y de manera especial, muy dolorosa, a jóvenes”, dijo.

El mandatario mexicano criticó que en Norteamérica han podido enfrentar “la pandemia del fentnailo” y por eso quieren utilizarla “de manera tramposa para culpar a México”.

“Debemos todos los mexicanos y también los estadounidenses estar informados porque hay mucha manipulación en medios convencionales, en México y Estados Unidos, y en el mundo. Y esa es otra pandemia que se padece en la actualidad y en el mundo, los medios no informan, manipulan, están al servicio de las grandes corporaciones económicas”, dijo.

Biden agradece a AMLO

El presidente dio a conocer que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le mandó una carta de agradecimiento por la cooperación en materia de seguridad. Dijo que la carta le llegó el 3 de mayo, un día después del encuentro con en Palacio Nacional con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, en la que hablaron principalmente de atender el fenómeno migratorio, además del combate al tráfico de drogas y armas.

Sin embargo, no dio a conocer el contenido y en la pantalla del salón Tesorería solo se mostró el membrete. “No vayan a pensar que los estoy choreando”, expresó.

“Dicho Sea de paso, se ha portado muy bien el presidente Biden, respetuoso de nuestra soberanía, como está muy consciente de que debemos de trabajar juntos, de parte nuestra le tenemos una estimación especial, acabamos de tener antier la reunión conjunta en materia de seguridad. Y ayer ya me mandó una carta, básicamente de agradecimiento (…) y ayer miércoles me manda la carta”, refirió.

Rechazó que en la misiva Biden le haya dado una respuesta a su petición de que se suspenda el financiamiento a organizaciones mexicanas que están en contra de su gobierno, “ya lo del contenido ya no, nos dio respuesta y de qué están agradecidos porque estamos trabajando de manera conjunta en distintos temas, armas, migración, fentanilo”. Argumentó que posiblemente no le había llegado a Biden la carta con su petición.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que es la más reciente reunión en materia de seguridad en Washington se abordó lo referente al combate al tráfico de drogas, en especial fentanilo, y armas.

“En este Segundo tema se hizo hincapié por parte de México de la importancia que tenía para nuestro país el que se detenga ese tráfico, y que Estados Unidos también ponga de su parte las operaciones que ellos normalmente realizan, pero que se intensifiquen”, apuntó.

“En esta reunión lo que informó Estados Unidos en cuanto al tráfico de armas de fuego, que cuenta con la operación de norte a sur, también ahí está encabezado por el Buró de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, la ATF, qué está enfocada en trastocar el tráfico de armas a México, se han implementado en las investigaciones incautaciones tanto de armas y municiones”, agregó.

Dijo que esas armas que se traficantes de Estados Unidos sirven para aumentar la capacidad de organizaciones criminales, como las denominadas Barrett calibre 50.

“Estados Unidos expuso las acciones del departamento de justicia y seguridad interior encabezado por las estrategias Rayo del desierto y la conocido como sin rastro diseñadas para rastrear, identificar el tráfico de drogas hacia México”, agregó.

La secretaria enfatizó que la violencia que se padece en gran parte del país, se debe al reforzamiento de este tipo de grupos terminales que poseen armas ilícitas provenientes de Estados Unidos.

Con información de Noemí Gutiérrez

