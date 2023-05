Día de las Madres: estos son los horarios de los panteones en CDMX y Edomex para el 10 de mayo

Mañana se celebra el Día de las Madres en todo el territorio mexicano, y esta es una de las fechas que no pasan desapercibidas para los capitalinos, quienes llevan a celebrar a sus mamás a diversos establecimientos como restaurantes y plazas comerciales, sin embargo, hay quienes lamentablemente ya no pueden festejar en vida a sus progenitoras, pero no se olvidan de llevarles arreglos florales al panteón, limpiar sus lápidas e incluso llevarles serenata.

Algunos visitantes aprovechan para limpiar la lápida de su madre

Cada año, cientos de personas se dan cita en los cementerios para visitar la tumba de la mujer que les dio la vida, por lo que aprovechan el día para llevar algún detalle floral y colocarlo en el lugar. Sin embargo, en algunas ocasiones, la afluencia a los panteones es considerable, por lo que es importante considerar el horario en el que se podrá acudir.

Horarios y festividades en panteones de la CDMX

Panteón Dolores: Ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, un grupo de norteños y mariachis tocarán para los visitantes en un horario de 11:00 de la mañana a las 16:00 horas.

Panteón Sanctorum: En punto de las 10:00 de la mañana se celebrará una misa para las madres difuntas y también amenizarán grupos norteños y mariachis de las 10:45 a las 16:00 horas.

Panteón Tepeyac: Ubicado en la Villa Gustavo A. Madero en la alcaldía Gustavo A. Madero, su horario de servicio se brindará de las 12:00 a 20:00 horas.

Panteón de Xilotepec: El panteón más grande de Xochimilco que regularmente recibe a más de 20 mil visitantes en el Día de las Madres abrirá a las 8:00 y cerrará sus puertas en punto de las 17:00 horas.

Panteón Francés: En el centro de la Ciudad de México, el cementerio estará abierto para sus visitantes de las 9:00 a las18:00 horas.

Panteón Civil de Dolores: El cementerio más grande de la capital mexicana, ubicado entre la segunda y tercera sección del Parque de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo, brindará servicio de las 8:00 a 18:00 horas.

Panteón San Fernando: Con localización en la Plaza de San Fernando número 17 en la Colonia Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc, abrirá sus puertas de 11:00 a 17:00 horas.

Panteón Español: El famoso panteón ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo estará abierto de 9:00 a 18:00 horas.

Panteones del Estado de México

Panteón Jardines del Recuerdo: ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, el panteón abrirá de de 8:00 a 18:00 horas y se celebrará una misa en honor de todas las madres a las 12:00 pm en el edificio del Caracol.

Panteón Cipreses: El conjunto de cementerios en Cipreses en el municipio de Naucalpan brindarán horario distinto:

- Gayosso Los Cipreses: de 8:00 a 16:30 horas.

- Gayosso Parque Memorial: 8:00 a 16:30

- Gayosso Parque Memorial: 8:00 a 17 horas

Panteón La Soledad: ubicado en la calzada Santiago Tlaxomulco en el Barrio de San Luis Obispo, el panteón abrirá a las 8:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.

Cabe destacar que este será el primer año en el que no habrá restricciones por Covid-19 pues esta mañana el sub secretario de Salud Hugo López Gatell, informó que se dio por concluido cualquier decreto derivado de la pandemia surgida en el año 2020, con ello todas las condiciones en torno a los cuidados sanitarios por el virus.

Sin embargo, es importante considerar el horario de cada panteón y preguntar en cada uno de ellos si es posible el acceso con algún grupo musical, arreglos florales grandes e incluso con mascotas.

