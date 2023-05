AMLO asegura que ya tienen todo el derecho de vía para el Tren Suburbano al AIFA: "todo va bien"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves en Palacio Nacional que ya tienen garantizado todo el derecho de vía para el Tren Suburbano que irá de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).



Y es que el pasado lunes, fue publicado un decreto presidencial que ordenó la “ocupación inmediata”, por causa de utilidad pública, de 113 mil 838.5 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada en el Estado de México para construir los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del Tren Suburbano.

López Obrador aseguró en la mañanera de este jueves que todas las expropiaciones que han hecho han sido “concertadas”.

“Todo va bien, a todos se les pagó su indemnización… nosotros no cometemos injusticias con nadie, tenemos esa convicción, mucho menos a gente pobre y humilde, ya está garantizado todo el derecho de vía”, señaló.

Los terrenos expropiados están ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México.

"Se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 113,838.5053 m2 (ciento trece mil ochocientos treinta y ocho punto cinco mil cincuenta y tres metros cuadrados) de terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, estado de México... La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos”, apunta el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 22 de mayo de este año.

Ante las críticas por la expropiación, apuntó que son parte del coraje de sus adversarios, los mismos que protestaron cuando él era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal al iniciar la construcción de los segundos pisos de Periféricos.

“Ya nos conocemos, eso fue hace 20 años…. Enfrentamos a los del PAN, no porque no les gustara la obra, sino porque no querían políticamente que nos fuera bien. Imagínense a los panistas que tendrán que usar el Tren Maya, no es que no les guste el Tren, no, lo que no quieren es que nosotros hagamos obras, porque no quieren que la gente nos apoye, porque si la gente nos apoya no podrán mantener el régimen de corrupción, ese es el fondo del asunto”, señaló.

Aseguró que los panistas no quieren que su gobierno haga obras. Foto: Especial

Cumple México 2 años sin Categoría 1 de la FAM

Al cumplirse este jueves dos años de que México perdió la Categoría 1 en seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el presidente Andrés Manuel López Obrador les lanzó el reclamo de que fueron omisos en sexenios pasados cuando el narco controlaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico (AICM) y otros del país.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, aseguró que su administración ya puso “orden” en los aeropuertos del país con apoyo de la Secretaría de la Marina, por ya cumplen con todos los requisitos que pide EU.

“Y se ha cumplido con todo para que regrese el aeropuerto a Categoría 1. Entonces le dije al secretario de Comunicaciones, coméntales amablemente a los de Estados Unidos de que cuando los narcos manejaban el aeropuerto de la Ciudad era Categoría 1, ¿y dónde estaban ellos?”, cuestionó.

El 25 de mayo de 2021, la FAA degradó de la Categoría 1 a 2 a México en la calificación que otorga por seguridad aérea, tras el rediseño del espacio aéreo del Valle de México por la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Lo digo con todo respeto porque se ponen muy exigentes del gobierno de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, que la agencia encargada de calificar el aeropuerto, que regrese el aeropuerto a Categoría 1.

“Entonces, se cumple con todos los requisitos, pero sobre todo los aeropuertos ahora están en manos de gente que cuida a los pasajeros, que cuida que no se roben las maletas, podemos informarles de que prácticamente no hay robo de maletas en el AICM, que está a cargo de la Secretaría de Marina, desde luego decomiso de droga, orden”, dijo el mandatario.

AMLO aseguró que su administración ya puso “orden” en los aeropuertos del país. Foto: Especial

Con información de Noemí Gutiérrez.