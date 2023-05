AMLO asegura que el Servicio Exterior no difunde los logros de su gobierno

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como no todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano simpatizan con su movimiento, no se difunde información sobre el proceso de transformación que se lleva acabo en México.

Señaló que la mayoría de los integrantes del servicio exterior han actuado de manera responsable y aunque algunos cónsules se pueden quedar callados, pero no respaldan declaraciones como las que hizo el senador republicano John Kennedy, quien dijo que México “estaría comiendo comida para gatos” sin el apoyo de Estados Unidos.

Incluso, dijo que los migrantes son los que debaten en el extranjero sobre el “humanismo mexicano”. “Y en general todos los que trabajan en el servicio exterior, aún no simpatizando de todo con nuestro proyecto han actuado de manera responsable, no han habido actos de traición, no al gobierno, a México. No hay un cónsul, no hay un embajador que diga, se pueden quedar callados, pero ningún cónsul, ningún embajador va a avalar lo que dijo este senador Kennedy, Republicano de Luisiana. Con todo respeto a los de Luisiana, para no confundir, pero pues nadie ve bien eso, porque se está afectando a México, se daña a México, es una ofensa a México, de un senador irresponsable, completamente”, manifestó.

Durante la conferencia de prensa matutina dijo que le tiene mucha confianza a Josefa-González Blanco, embajadora de México en Reino Unido. “Y sí, se requiere de más información de todo el Servicio Exterior sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Hay una realidad, no todos los que están en el Servicio Exterior coinciden con nuestro proyecto de nación porque hemos sido muy respetuosos y se ha respetado el servicio civil de carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó.

AMLo respaldó la labor de Josefa González-Blanco

FOTO: Archivo

“Hay pues diplomáticos que tienen otra formación porque el modelo neoliberal una porfirista duró mucho en México, 36 años y caló bastante. Entonces fue mucho tiempo de imposición de una política económica, entonces no se puede así cambiar de la noche a la mañana, son procesos, y además somos respetuosos de las libertades y de la diversidad, de la pluralidad, eso es la democracia”, señaló.

Dijo que quienes le ayudan mucho a difundir lo que se está llevando acabo en México, el proceso en México son los migrantes mexicanos.

“Allá, tengo información constantemente Se está discutiendo sobre el proceso mexicano y sobre el humanismo mexicano, nuestros paisanos, van dándole seguimiento a todo nuestro proceso y creo que esto pasa también en otros países del mundo. Y siento que son mexicanos y latinoamericanos”, destacó.

