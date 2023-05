AMLO insiste con la consulta para nombrar a los ministros de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta de una consulta popular (que propone el diputado Ignacio Mier) para reformar al Poder Judicial y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por el pueblo, “si hay tiempo y está permitido por la ley”.

“Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo, es muy sencillo. De acuerdo al procedimiento, además es legal, hasta los mismos ministros de la corte, de acuerdo a la ley son los que tienen que revisar la pregunta. Es muy sencillo ¿quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la corte que forman parte del Poder Judicial?, ¿si? o ¿no? Ahí está la pregunta ya”, expresó en el salón Tesorería.

En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, manifestó que todos deben participar para moralizar y purificar al Poder Judicial que casi en su totalidad “esta podrido”.

“Pienso que ayuda a lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal porque al parecer, puede estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública”, enfatizó.

Recalcó que es un hecho y se puede probar que el Poder Judicial, “casi en su totalidad de arriba a abajo está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo, entonces sí hay que renovarlo”. El titular del Ejecutivo Federal afirmó que el artículo 39 de la Constitución establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.

“Y el pueblo tiene el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo soberano, esa es la esencia de la democracia. El pueblo manda en la democracia, entonces ¿por qué no preguntarle a la gente?, ¿porque no consultar a los ciudadanos?”

AMLO insistió en la consulta popular para nombrar a los miembros de la SCJN

FOTO: YT López Obrador

Dijo que es momento de qué los expertos constitucionalistas y defensores de esas instituciones opinen sobre el tema. “Y quienes sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, que la política es asunto de todos también podamos argumentar de la importancia de que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces sean electos, los elija el pueblo con voto universal, directo, secreto, que no los elija o nombre la élite del poder, que sea el pueblo”, manifestó.

El coordinador de los diputados Morena, Ignacio Mier Velazco, propuso una consulta popular para que los ciudadanos sean los que decidan los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por el voto directo del pueblo.

“¿Merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros?”, se lee en la propuesta de pregunta para la consulta popular.

AMLO: "Los jueces son los reyes del sabadazo para liberar delincuentes"

Al acusar que el Poder Judicial no ha tenido avances democráticos como el Poder Legislativo, el presidente López Obrador calificó a los jueces de “reyes y reinas del sabadazo” porque "es frecuente que en fines de semana ordenen la liberación criminales", como el narcotraficante Rafael Caro Quintero, para que no de tiempo a las fiscalías evitar su libertad.

“Imagínense que un juez que tiene el poder de su firma para dejar en libertad a Caro Quintero o a cualquier otra persona, un viernes. Eran y siguen siendo todavía, los reyes y las reinas del sabadazo”, dijo en la mañanera de este martes en Palacio Nacional. El mandatario federal expuso que es urgente reformar al Poder Judicial, para que entre otros cambios los los jueces, magistrados y ministros de la corte sean elegidos por el voto ciudadano.

"Es urgente reformar al Poder Judicial"

FOTO: Archivo

“Porque sí se ha avanzado en el Poder Legislativo. Además, ahí el ciudadano tiene la posibilidad de elegir a su diputado, a su senador, pero acá no, y se ha avanzado bastante en el Poder Legislativo. Y ahí dan la cara y se conocen. En el caso del Poder Judicial no, no se sabe”, dijo.

También acusó nuevamente al Poder Judicial actuar en defensa de los intereses de la minoría, de la oligarquía. “No saben impartir justicia para la mayoría del pueblo. Menciónenme una decisión del Poder Judicial en favor del pueblo, así, trascendente; al contrario, todas las reformas que se llevaron a cabo en el periodo neoliberal, las reformas constitucionales fueron avaladas por el Poder Judicial, todas las leyes, se recurría al Poder Judicial para que declararan inconstitucionales las leyes, se recorría al Poder Judicial para que se amparara a los trabajadores porque les estaban quitando sus derechos”, resaltó.

Información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

