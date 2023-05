Ricardo Monreal prevé que la SCJN invalide el "Plan B" por completo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila advirtió que por contener normas inconstitucionales, todo el "Plan B" electoral será invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Esta resolución de la corte de invalidar dos leyes del "Plan B" era de esperarse, incluso lo más lógico es que las otras cuatro que faltan por analizar, corran la misma suerte", afirmó.

Al inaugurar el parlamento juvenil en las instalaciones del Senado, el también líder de Morena en la cámara alta recordó que desde hace unas semanas adelantó que algunos de los artículos qué contenían las seis normas de la reforma electoral del gobierno federal, contradicen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Yo dije siempre, en un voto particular, que esas normas podrían ser invalidada en la corte, en razón de que contradicen la Constitución Política. Sigo pensando lo mismo, no he cambiado de opinión"

En otro tema, Monreal sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene adversarios poderosos entronados en círculos económicos e intelectuales. Afirmó que en el año 2000 hubo alternancia de siglas, más no un cambio "porque todo siguió igual".

Monreal pronosticó que las otras cuatro normas de las reforma también serán invalidadas

Aseguró que el último acto fundamental de la República fue el 2018, donde la izquierda, por vez primera en la historia de México gana la Presidencia de la República, con Andrés Manuel López Obrador. "Es el último de los acontecimientos con mayor posibilidad de transformación", indicó. Pero aclaró que con la victoria de López Obrador también surgen bandos de aliados y adversarios que son poderosos y que "están entronados en círculos económicos y académicos y en círculos distintos de la intelectualidad mexicana".

En cambio, Monreal aseguró que el presidente de la República compacta a sus aliados por las políticas públicas qué lleva cabo. "Hay un lucha real entre los dos bandos que no va a terminar hasta el 2024, que hay elecciones y que el pueblo decidirá por cual opción va a votar", aseveró.

"Hay cancha dispareja en Morena por uso de recursos ilimitados"

El líder de Morena en el Senado acusó que hay una cancha dispareja entre las corcholatas por el uso de recursos ilimitados, que podrían convertirse en un insulto a Morena. En un mensaje en sus redes sociales, el legislador por Zacatecas sostuvo que se mantendrá en Morena y reiteró que preferiría no participar en la contienda que traicionar al movimiento o al fundador, López Obrador.

Sin embargo, lanzó varios señalamientos, como que Morena no tiene normas claras para competir de manera interna, división e incluso uso de recursos ilimitados para promoción. "Sin caer en la ingenuidad de una cancha dispareja, el uso de recursos ilimitados que puede convertirse en insulto o una grosería, lo cual contradice nuestra filosofía y nuestros principios fundamentales", expuso.

Aunque afirmó que esperará a la conclusión de los procesos electorales de Coahuila y Estado de México para no generar condiciones de confrontación entre los que esperan suceder al presidente López Obrador. "Legítimamente aspiro a competir por la más alta responsabilidad política del país, me he sometido a las normas, aunque no son claras de Morena, pero no ser instrumento de división. Lucharé a la buena porque quiero ganar a la buena, porque quiero que ustedes sepan que soy el más preparado", indicó.

Monreal critica que no hay piso parejo entre las "corcholatas"

No va a claudicar ni a declinar

"No nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Quiero continuar y voy a luchar porque este país sea más grande y más justo. No hay cambio de viraje, hay confirmación de mis ideas en mis principios de lucha, dentro del movimiento y seguiré luchando dentro del movimiento", aseveró.

El senador de Morena también reiteró que la confrontación y el encono se han agudizado irremediablemente, y conforme se acerca la elección presidencial se acrecentarán aún más.

