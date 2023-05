"Tenía una mirada muy fea": entró a urgencias por consumir cristal y alcohol, pero sospechan que se metió algo más

Para nadie es un secreto que las drogas destruyen y que éstas están al alcance de todos. Antes se creía que si querías consumirlas, debías tener cierto poder adquisitivo para conseguirla, sin embargo, las adicciones no respetan edad o clase social. Y si las combinas con alcohol los efectos pueden ser peores, incluso llevando a una hospitalización por sobredosis, daños físicos y mentales permanentes o la muerte.

Hace poco más de un mes, ingresaron a urgencias de un hospital de Ecatepec, en el Estado de México, dos hermanos de 25 y 27 años -ambos albañiles- con una fuerte congestión alcohólica, pero por la actitud que tenían, parecería que habían consumido algún tipo de estupefaciente, quizá cocaína o cristal, nombre común que se le da a las metanfetaminas.

Cuando el personal médico y de enfermería les preguntó qué habían ingerido, ambos insistieron en que solamente habían bebido cerveza en la obra. El menor tenía un comportamiento alterado pero, el mayor, se mostraba errático, por momentos violento y decía muchas incoherencias, relató a El Heraldo Digital una enfermera que los atendió.

“La pupila se les pone como si fuera de gato, todo negro, y alrededor, los ojos rojos. Tenía un mirada muy fea, estaba todo ido, como poseído…”, dijo la profesional de la salud, quien detalló que tuvieron que realizarle exámenes toxicológicos a ambos jóvenes, porque la actitud que ambos tenían no era solo por haber consumido alcohol, “es muy seguro que se habían metido algo más”, agregó en breve entrevista.

El cristal es una droga sintética que daña el sistema nervioso central. Foto: Pexels

Finalmente, cuando al parecer pasó el efecto, uno de los jóvenes albañiles le llamó a una de las enfermeras y dijo “oiga, señorita, la verdad es que sí, me metí cristal con alcohol”. En efecto, las sospechas del personal del hospital eran ciertas, no solo habían tomado. Y pues ya, es cuando los familiares reconocen que sí, que ya llevaban días así, no que había sido de repente, como afirmaban al ingresar al hospital.

En últimas fechas, el ingreso de hombres de entre 15 y 30 años al área de urgencias ha incrementado, al menos en ese hospital de Ecatepec. “Es gente joven, nos han llegado chicos de 18, 20, los más grandes no tenían más de 25 y todos son hombres, hace poco llegó una chica, pero la mayoría son chicos”, relató la enfermera.

“Tuvimos tres casos así en solo un fin de semana y te das cuenta porque están alucinando, dicen que alguien los está persiguiendo o que los quieren matar… Dicen que es la dichosa piedra, pero no, quizá que se metieron algo más”, contó al Heraldo Digital.

La especialista contó que incluso han tenido que sujetar con fuerza a los pacientes y canalizarlos es muy complicado, lo cual puede resultar difícil para una atención pronta y oportuna en caso de que haya complicaciones en la salud: “el sistema no está irrigando, las venas como que se endurecen”, agregó.

Los pacientes ingresaron directamente a urgencias. Foto: Especial

¿Era solo cristal?

Su nombre “oficial” es metanfetamina, pero se le conoce de muchas formas: cristal, hielo, tiza, crack o simplemente meta. Es una droga sintética que se inhala, fuma, ingiere en forma de píldoras o se inyecta diluida en agua o alcohol, la cual es altamente estimulante y adictiva, ya que afecta el sistema nervioso central, de acuerdo con información del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas? (en inglés National Institute on Drug Abuse o NIDA).

A corto plazo, el cristal aumenta la dopamina en el cerebro, generando una sensación de tener mayor energía, mantiene despierto a quien lo consume, disminuye el apetito y aumenta tanto la presión como la temperatura y frecuencia cardíaca, sin embargo, los expertos del NIDA advierten que los efectos duran poco y por ello las personas vuelven a consumirlo, creando así una adicción rápida a esta droga sintética.

Según los especialistas consultados en el hospital de Ecatepec donde llegaron varios casos de pacientes que habían ingerido cristal, los síntomas eran similares, pero los jóvenes presentaron otros como escalofríos, delirios de persecución, ira y paranoia, los cuales no son comunes en estos casos, por lo que se sospecha de que los sujetos hayan consumido otro tipo de estupefaciente o que el que ingirieron pudiera estar combinado.

En los últimos meses, en Estados Unidos han incrementado exponencialmente los casos de adicción a fentanilo, una droga sintética que terminó por convertirse en un importante problema de salud pública en el país vecino, cuyo gobierno ha insistido en reiteradas ocasiones que la droga se fabrica en México, aunque las autoridades nacionales lo niega y señalan a China como el principal productor de precursores de este narcótico.

El mes pasado, una delegación encabezada por Rosa Icela Rodriguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), viajó a Washington para reunirse con representantes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar el tema del tráfico de fentanilo a través de la frontera entre ambas naciones.

Ahí, la encargada de la seguridad en nuestro país reiteró que en México no se fabrica la droga y que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador mantiene una lucha constante contra los cárteles. En este mismo tenor, EU mantiene una cacería en contra de elementos del crimen organizado que trafican esta droga sintética, entre los que destacan “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, quien purga una cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado.

¿Qué es el fentanilo y por qué es tan letal?

El fentanilo es una droga sintética que se puede utilizar por prescripción médica como inyección o en parche a pacientes con dolores intensos debido a su efecto entre 50 y 100 veces más potente que el de la morfina; sin embargo, esta sustancia también es muy recurrida entre las personas adictas, y se fabrica ilegalmente en laboratorios, solo que a diferencia del fármaco, éste se distribuye en polvo, gotas, rociadores nasales o pastillas.

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos precisa que los comerciantes de droga suelen combinar el fentanilo con otros narcóticos como heroína, cocaína, metanfetamina o MDMA (éxtasis) y eso abarata mucho sus costos de producción; sin embargo, el efecto de esta combinación puede ser mortal si el consumidor no sabe que está ingiriendo una droga con fentanilo.

¿En México se consume fentanilo?

Los entrevistados por El Heraldo Digital en el hospital de Ecatepec fueron cuestionados sobre si consideraban que los pacientes ingresados por consumir alcohol y cristal podrían haber ingerido otro tipo de droga y, aunque no es éticamente correcto para ellos afirmarlo sin pruebas, sí se mostraron preocupados ante la posibilidad de que les hayan dado metanfetamina rebajada o combinada con otra sustancia.

Y es que si bien el consumo de fentanilo en México no está en niveles críticos como en Estados Unidos, existe la preocupación de que aquí -tal como en el país vecino- los traficantes de droga estén combinando esta sustancia con otras ilegales, debido a que su costo de fabricación es más barato.

Hacía finales de abril, N+ presentó un reportaje en el que analizó varias muestras de drogas compradas con distintos “dealers” de la Ciudad de México, quienes afirmaban que su producto no estaba rebajado, sin embargo, los resultados de laboratorio en muestras de cristal y cocaína dieron positivo a fentanilo, mientras que las tachas (éxtasis) y la llamada “piedra” dieron resultados inválidos, lo que significaría que hay poca presencia de fentanilo y no necesariamente se podría interpretar como negativo.

Preocupa que en las calles circule droga rebajada con fentanilo y que ni los dealers y consumidores lo sepan. Foto: AP

Recientemente, el gobierno de México, a través de las Secretarías de Salud (SSa) y de Educación Pública (SEP), lanzó una campaña mediática y en las propias escuelas para concientizar y evitar el consumo de narcóticos entre estudiantes: “Si te drogas, te dañas”, dice el eslogan que cada vez es más frecuente escuchar en radio, televisión e incluso en alguno sitios web que visitamos.

Con ella buscan que los alumnos de educación básica y media superior conozcan los tipos de droga que circulan en las calles, pero no para invitarlos a probarlas sino para que estén informados sobre los daños a corto, mediano y largo plazo, los cuales pueden terminar con un severo daño en el sistema nervioso y el cerebro y en los peores casos, la muerte.

Si bien el fentanilo no es principal protagonista de esta campaña, sí es un asunto que ha sido abordado ya por las autoridades de salud mexicanas, incluso en abril de este año, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó en una conferencia mañanera que este opiode sí podría estarse quedando en nuestro país durante su camino hacia Estados Unidos, e incluso detalló los distintos nombres con que se le conoce en las calles:

Chiva blanca

Fenta

Heroína blanca

M30

Heroína sintética

China White

China Girl

Tango

