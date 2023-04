Tres adolescentes desaparecieron tras asistir a su escuela: sus madres recibieron extraños mensajes

Diariamente desaparecen en México decenas de personas, abriendo una herida en aquellos que los aman y las buscan con desesperación. Algunos no saben cómo proceder, acuden a protestas, bloqueos o medios de comunicación para que sus casos sean atendidos por las autoridades, como ocurre con unas madres de Cunduacán, Tabasco, cuyas hijas adolescentes fueron vistas por última vez el pasado 30 de marzo, cuando fueron a la escuela donde las tres estudian el segundo semestre de bachillerato en el turno vespertino.

Por la desaparición de las tres estudiantes adolescentes del plantel 6 del Colegio de Bachilleres en Cunduacán -Verónica Rodríguez García, de 16 años; Perla Zurita López y Betsaida Torres Tejada, ambas de 15 años- la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco activó la Alerta Amber, para su búsqueda y localización, pues se teme por la integridad física de las menores, así como que sean víctimas de la comisión de algún delito.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Ante distintos medios de comunicación, las madres de las tres jóvenes, han dicho que aquel 30 de marzo, recibieron un mensaje vía WhatsApp, en el que las menores decían: “Mamá no me esperes, te quiero mucho a ti y a mi papá”. Tras esto les llamaron por teléfono, pero las mandaban al buzón. Aseguran que la escritura no correspondía a la de sus hijas y que una de ellas le informó que estaba llegando a la Ciudad de México.

Las madres aseguran que la escritura no coincide con la de sus hijas. Foto: Alerta Amber.

Las tres madres se trasladaron al plantel educativo, tratando de indagar sobre el paradero de sus hijas, pero nadie pudo darles razón de ellas, les comentaron que ese día no se presentaron a clases. Las adolescentes fueron vistas por última vez en una plaza que se ubica aproximadamente a un kilómetro de la escuela.

Las tres estudian y desaparecieron juntas. Foto: Alerta Amber.

Fue en ese sitio donde las desesperadas madres lograron recuperar unos videos, los cuales entregaron a las autoridades correspondientes. También informaron que desde el día de la desaparición, ninguna de las tres ha usado sus redes sociales, algo extraño en ellas, lo que los hace sospechar que alguien se las llevó.

Desde hace una semana, no saben nada de sus hijas. Foto: Alerta Amber.

Las mujeres dijeron que de la Fiscalía de Cunduacán las enviaron a Villahermosa, capital del estado, pero en ninguna de las dos les han dado información sobre sus hijas, las cuáles están juntas. Entre lágrimas piden ayuda para localizarlas, pues su desesperación aumenta con los días.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Una camioneta baleada, 23 personas secuestradas y una lucha contra el tiempo conmociona a Guanajuato y San Luis Potosí

"Te buscamos, Verónica": familiares bloquean Insurgentes y Ticomán por desaparición de joven