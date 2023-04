Desaparece Jade Alessandra en Cuauhtémoc: familiares bloquean Paseo de la Reforma para exigir su localización

La tarde noche de este martes, decenas de personas realizaron un bloqueo sobre Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte. Los inconformes exigieron la aparición, con vida, de la menor Jade Alessandra Moreno, quien desapareció el pasado lunes 3 de abril. De acuerdo con familiares y amigos de la menor, de tan solo 15 años de edad, dieron a conocer que perdieron el contacto con ella durante la mañana del pasado lunes, cuando salió de su casa, ubicada en la Colonia Maza de la Alcaldía Cuauhtémoc, para dirigirse a una escuela de estilismo ubicada cerca de Plaza Tepeyac.

Los papás de la joven informaron que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero, hasta ahora, no han logrado dar con su paradero; ante esta situación, familiares y amigos de la menor decidieron cerrar carriles centrales de Reforma a la altura del Eje 2 Norte con dirección a la Basílica de Guadalupe. En el lugar hay presencia de representantes del gobierno central, quienes trabajan para brindarles ayuda. No obstante, los inconformes aseguraron que no se van a mover hasta que Jade Alessandra sea localizada.

Manifestantes exigieron la aparición, con vida, de la menor. Foto: captura de pantalla.

Luego de unas horas, el bloqueo fue retirado debido a que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribó al lugar y pidió a los familiares acudir a la dependencia para ampliar su declaración y mostrar los avances que hay sobre la desaparición de la menor. La circulación se vio afectada durante la manifestación y se registraron largas filas de automovilistas; sin embargo, tras el retiro de los manifestantes, la circulación se restableció y los vehículos pudieron transitar por la vialidad.

"Al momento, las personas manifestantes liberan la vialidad al aceptar mesa de trabajo en las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE)", informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter.

Jade Alessandra desapareció de camino a su escuela

Familiares de la menor, de 15 años, dieron a conocer que Jade Alessandra desapareció luego de que abordó, el día lunes 3 de abril, una unidad de transporte para ir a su escuela de estilismo, la cual se localiza frente de Wal-Mart Tepeyac. No obstante, la menor no llegó a la escuela y sus familiares perdieron su rastro. Los padres de la menor informaron que suman 36 horas desde la desaparición de su hija y no han conseguido apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia.

Ya hay Alerta Amber. Foto: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

SIGUE LEYENDO

Vinculan a proceso a cinco personas por el incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez

Guardias dan brutal golpiza a persona con discapacidad en famoso bar LGBT de CDMX: " es su culpa por visitar estos lugares"

Regina, la sobreviviente de la tragedia de Teotihuacán, es dada de alta del Hospital del Niño, en Toluca