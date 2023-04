Bullying escolar: 10 adolescentes golpearon salvajemente a niño de 12, grabaron y subieron el video a redes

Un grupo de matones acorralaron y golpearon a un niño de 12 años en un feroz ataque. El menor de edad bajaba del autobús escolar cuando fue perseguido por una pandilla. Lo tiraron al suelo, le patearon la cara y las costillas repetidamente, grabaron un video y lo subieron a la popular red social de SnapChat. Estos terribles hechos pasaron en Wishaw es una ciudad en North Lanarkshire, Escocia, a solo unos metros de la casa de la víctima. Lo más grave de este incidente es que la madre del infante ya había alertado a las autoridades sobre el acoso escolar que sufría su hijo, pero no se hizo nada al respecto. Ahora la tutora decidió sacarlo de la escuela y su historia ha conmocionado a todo el Reino Unido.

El pequeño de 12 años ya no desea salir de su casa, pues tiene miedo de que lo ataquen nuevamente y siente vergüenza de haber sido expuesto de esa manera. FOTO: Especial

Acosaban a Logan Latham desde agosto del año pasado

De acuerdo con la furiosa madre de la víctima, las agresiones comenzaron en agosto del año pasado. Inmediatamente se fue a quejar con el personal de la institución, una escuela llamada Clyde Valley High. Lizze es tutora de seis hijos en la comunidad de Wishaw, y ante la indiferencia de la academia donde estudia su pequeño, decidió sacarlo por completo. La mujer de 41 años declaró ante medios locales que avisó con mucho tiempo de antelación que el infante estaba siendo intimidado, sin embargo ninguno de ellos se ocupó del incidente.

“Si hubieran lidiado con eso, él no habría sido atacado. Esta violencia no surge de la nada, comenzó con la intimidación. Estos niños planearon esto. Habían estado diciendo que un niño pelearía con él cuando bajara del autobús. Voy a cambiarlo a otra escuela porque en Clyde Valley no tratan con matones, es impactante. No quiero vivir con el miedo de enviar a mi hijo a la escuela y no saber si volverá a casa o no.", declaró la tutora a los medios locales.

En total, 10 niños fueron los que atacaron a Logan. Ninguno de ellos ha sido denunciado y no se tiene claro si se está llevando a cabo una investigación. FOTO: Especial

El video se volvió sumamente viral en las redes sociales

Desde el día del ataque, circuló el filme que los matones grabaron en todas las redes sociales, principalmente en Snapchat, que fue donde los agresores subieron el video. En él se ve como Logan Latham de solo 12 años es confrontado por otro niño mientras el numeroso grupo lo rodea. El atacante intenta lanzarle puñetazos al menor de edad, mientras que de fondo se escucha a la multitud gritar "maldita sea, atrápenlo, métanlo", "Mier*da" y "graba esto". Luego de esto, vemos como el pequeño empieza a sufrir varios golpes en la cabeza antes de que lo persigan hasta una calle a solo unos cuantos metros de su casa.

Logan Latham no alcanza a llegar, los matones lo tiran al suelo y cuando cae al pavimento. Luego de esto los 10 presentes se unen a la pelea propinándole una y otra vez patadas y puñetazos en la cara y el estómago. A la par, otro agresor lo agarra por la capucha y con su mano le pega varias veces la cabeza. Este salvaje ataque continúa hasta que un automóvil que pasaba por la zona hace sonar la bocina. Finalmente el grupo de pandilleros huye, pero el infante queda muy mal herido.

Logan no quiso pelear con sus agresores, pero ante la amenaza que esto representaba, intentó defenderse. FOTO: Especial

"Es repugnante, Logan no quería pelear", dice la madre

El video llegó a los ojos de Lizzie Latham, quien declaró a los medios de comunicación que era sumamente "repugnante" y aclaró que su hijo no quería pelear con nadie. Sin embargo, el filme demostró que no tenía otra opción, debía intentar defenderse. Aunque no tuvo éxito, ya que las lesiones que le provocaron estos delincuentes juveniles le generaron secuelas a Logan, quien no pudo levantarse durante varios días.

“Tenía un gran hematoma en un lado de la cara y costillas muy adoloridas. También le quitaron los anteojos. Nadie debería tener que ver a sus hijos ser tratados así, me enferma. Apenas he dormido desde que vi el video y lo pensé.", detalló la tutora.

Lizzie Latham denunció que el acoso hacia su hijo comenzó con insultos en la escuela antes de convertirse en esta terrible violencia. Desde el asalto, Logan se ha negado a dejar la casa de su familia por temor a ser atacado nuevamente. También se sintió sumamente "avergonzado" por haber sido expuesto en el clip viral. La madre del infante puntualizó que la intimidación hacia su hijo ha estado ocurriendo desde hace algún tiempo, pero que este ataque sumado al video, realmente la dejaron impactada. "Ahora no es él mismo".

"Es como un prisionero en su propia casa, está sufriendo y estos niños pequeños todavía están afuera, gobernando las calles. Esto debería haberse cortado de raíz hace meses".

La institución no ha emitido ningún comentario al respecto y se desentendió del caso por completo. FOTO: Especial

Monica Lennon, MSP laborista escocesa para Escocia central, dijo que es un problema de todo el país. Detalló que la cultura tóxica de intimidación está poniendo en riesgo la infancia y el futuro de los infantes, por lo tanto debe ser abordado con urgencia por el gobierno local y las autoridades públicas. Cabe resaltar que ningún agresor ha sido llevado ante la justicia, y no se tiene claro si ya se está investigando el caso.

