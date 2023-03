Niño se lanzó de un segundo piso tras ser acusado de robar dinero a su maestra: "Le dijeron que dejara de existir"

La mañana de este martes 28 de marzo se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en el estado de Veracruz. De acuerdo con las primeras versiones, un alumno de la escuela Guillermo A. Sherwell, ubicada en la ciudad de Córdoba, se arrojó desde un segundo piso aparentemente tras ser víctima de bullying. El menor fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud se reporta como estable.

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, informó ante la prensa que el joven va a requerir una cirugía en el pie y en el brazo. Incluso, el funcionario señaló que ya pudo entablar conversación con la víctima, por lo que dio a conocer los motivos de su actuar.

El alumnado acusó al menor de presuntamente haber robado 50 pesos de la maestra, acusación que fue suficiente para que el estudiante atentara contra su vida. "Le dijeron que dejara de existir y pues es un niño sensible [...] él está con el psicólogo desde hace tiempo [...] de ahí, esto que le dicen los niños, sus compañeros, no soporta y se avienta", declaró la autoridad.

Escobar García recalcó que el bullying es un problema en el que se tienen que involucrar los docentes, esto para que no crezca y se tengan casos trágicos. "Nosotros como maestros no debemos dejar solos a los alumnos, en primera desde no apodos, nos debemos de comprometer para que el bullying no se reproduzca en nuestro propio salón de clases", sentenció.

Por otro lado, el secretario enfatizó que la madre del menor, pese a lo ocurrido, descartó que su hijo haya sido víctima de violencia por parte de algún docente, como incialmente se manejó. "Ella me comentó que el único problema que había tenido su hijo era con sus compañeros".

Foto: Especial

Reto del clonazepam

Este caso reciente de violencia en las escuelas es posterior a lo que se vivió en noviembre en la entidad, cuando siete estudiantes se intoxicaron luego de consumir clonazepam por un reto viral de TikTok. El gobernador Cuitláhuac García explicó que el "trend" consiste en ingerir las pastillas y la persona que tarde más tiempo en dormirse gana.

Las autoridades indicaron que a los jóvenes les fueron encontradas 30 pastillas

Foto: Especial

“Existe en las redes un reto de ingerir clonazepam y ver cuánto tiempo aguantas despierto antes de dormirte. Esto se juntó con una queja que ya existía de algunos padres que algunos jóvenes introducen sustancias. Le he pedido al secretario que se investigue, que exista una sanción, una llamada fuerte de atención”, declaró.

Las autoridades indicaron que a los jóvenes les fueron encontradas 30 pastillas, por lo que se investigará cómo ingresaron el fármaco a la unidad.

