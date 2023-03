Valeria fue apuñalada 20 veces en Veracruz: familiares y amigos bloquean carretera para exigir justicia

La carretera federal Amozoc-Nautla, al norte de Veracruz, fue bloqueada desde el domingo 26 de marzo por manifestantes que exigen justicia para Valeria Ramiro Estévez, una joven de 22 años que fue víctima de feminicidio.

Un centenar de habitantes de la comunidad Puntilla Aldama cerró la vía de comunicación entre los municipios de Martínez de la Torre y San Rafael, donde pernoctaron y quemaron palos y llantas para presionar a las autoridades estatales, en busca de que este caso no quede impune.

Valeria era originaria de la comunidad Puntilla Aldama y fue reportada como desaparecida el lunes 20 de marzo. Su familia y los demás pobladores, enardecidos por este crimen, tomaron la caseta de peaje número 33 del puente Nautla, la tarde de este 27 de marzo.

Ellos exigen la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, para que den seguimiento a su reclamo y sea capturado el presunto responsable del feminicidio.

Valeria era muy querida en el pueblo y muy conocida al pertenecer a un grupo religioso. Era hija única y solo participaba en actividades relacionadas con la Iglesia Católica.

“El gobernador sabe de esta manifestación desde ayer y no atiende. No nos vamos a ir hasta que vengan, que nos atiendan, la gente no se va a mover, no nos vamos a quitar, la gente está molesta”, expresaron algunos de los manifestantes.