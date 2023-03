Nuevo caso de bullying, ahora en Tamaulipas: Oliver está a punto de perder la vista por golpiza

Oliver, un alumno de la escuela telesecundaria "José María Pino Suárez" ubicada en el sector conocido como "el 20" en el municipio de Altamira, Tamaulipas, está a punto de perder la vista luego de ser golpeado en la cabeza con una manopla.

La señora Angélica Moctezuma Salas, tutora del joven Oliver, expuso el caso ocurrió el pasado 23 de marzo del presente año.

De acuerdo a lo relatado, Oliver había sido acosado por un joven de su misma edad que no estudia ni trabaja y de manera diaria se encuentra fuera de la escuela para consumir sustancias ilícitas.

Con taser, navaja y manopla, este joven amagaba a Oliver con agredirlo, sin embargo, sus palabras se volvieron realidad hace una semana, cuando de manera cobarde, lo agredió con la manopla en por lo menos dos ocasiones a la altura del rostro y a puño limpio en el abdomen. La agresión iba a continuar, al sacar de su bolsa un taser con el cual pretendía seguir atacando a su víctima, sin embargo, una jovencita lo impidió.

No consideran los golpes como delito

De acuerdo a la señora Angélica Moctezuma, Oliver fue llevado rápidamente a la dirección, en donde llamaron a elementos de la Guardia Estatal, una ambulancia y a sus tutores; el alumno presentaba sangrando en grandes cantidades, así como con una protuberancia en el ojo derecho.

"Vemos a nuestro hijo en un estado mal, la Policía estaba molesta por como vio al niño que sangraba de la nariz, la frente y más que nada porque el jovencito traía arma, me dijeron que lo primero era llevarlo al MP, que, porque lo vieran con el uniforme manchado de sangre y como lo había dejado que, porque si nosotros lo llevábamos a un hospital, lo iban a limpiar y el Ministerio no le iba a tomar evidencia", citó.

Resaltó que, al llegar al Ministerio Público, la salud de Oliver empeoró, pues empezó a vomitar sangre en múltiples ocasiones, motivo por el cual fue trasladado al hospital Rodolfo Torre Cantú, ubicado en la zona rural.

Una vez en la institución médica, le realizaron una radiografía en donde se descartó una fractura de cráneo, sin embargo, se dio a conocer que presentaba fractura en la nariz, al acudir nuevamente al Ministerio Público, se les dijo que no podían proceder porque la persona señalada como agresor es menor de edad y no consideran estos golpes como delito.

"No pueden hacer nada porque el ministerio público me dice que no lo mató, mientras no haya una muerte no pueden hacer nada, el joven no puede estar en el tutelar ya que no cometió nada grave para ellos, eso me dijo el Ministerio Público, yo no entiendo estas leyes, ellos no vieron como estaba mi hijo", citó.

Hay que resaltar que, por la gravedad de los daños, Oliver corre riesgo de perder la vista, pues presenta problemas serios que no han podido atender ante la falta de recurso económico. Ante la situación, familiares de Oliver exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto y procedan como corresponda, pues mientras Oliver debate su salud, el responsable se encuentra libre y no quiere correr con los gastos que han traído sus actos.

Ola de Bullying en la república

Recientemente, un niño de 13 años que había sido víctima de bullying o acoso escolar se aventó del segundo piso de su primaria en el municipio de Córdoba, ubicado en la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz, los hechos ocurrieron este miércoles 28 de marzo al interior de la escuela particular “Guillermo A. Sherwell”, donde el menor resultó herido, luego de haber sido molestado por los demás estudiantes.

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, acudió al plantel para atender personalmente el caso y en entrevista con medios de comunicación locales reveló que el niño había sido acusado de haber robado 50 pesos de la venta de dulces a la profesora.

Aunado a lo anterior, sus compañeros le dijeron que lo mejor era que dejara de existir y fue cuando el menor subió a la parte alta del edificio para posteriormente lanzarse y caer en la zona de la cancha de básquetbol.

El menor resultó herido, luego de haber sido molestado por los demás estudiantes

El adolescente resultó con fracturas en el brazo derecho y la pierna izquierda. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a la clínica número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El secretario de Educación dialogó con la madre del menor, verificó el estado de salud del estudiante y posteriormente se dirigió a la escuela para atender el caso personalmente.

Hasta el momento, se han registrado tres suicidios entre estudiantes del nivel medio superior y no se había presentado ningún caso en el nivel básico. Zenyazen Escobar destacó que luego de estos acontecimientos se reforzarán los talleres de manejo de emociones dirigido a madres y padres de familia de todos los niveles educativos.

Con información de Juan David Castilla

