Indignación en Iztapalapa: alumnos de sexto golpearon y abusaron sexualmente de una niña de 7 años dentro de su escuela

Los casos de violencia infantil, especialmente de abuso sexual contra niños y niñas causan una fuerte indignación, así como un sentimiento de enojo, ya que los y las menores de edad suelen ser persuadidos ya sea con engaños o amenazas, sus agresores generalmente se aprovechan de su inocencia para lograr su objetivo y tristemente, hay casos en los que no hay justicia, dejando graves secuelas físicas y psicológicas en las víctimas.

En este contexto, se dio a conocer el caso de una niña de apenas 7 años de edad fue agredida física y sexualmente por parte de sus compañeros de clase al interior de la Escuela Primaria Suriname, ubicada en la Unidad Tulyehualco Mirasoles, en la alcaldía Iztapalapa, los hechos ocurrieron el pasado jueves 2 de marzo.

"Mi niña sufrió violencia dentro del plantel, no solamente la golpearon, también la manosearon y el director no hizo absolutamente nada" dijo Lidia Rodríguez, la madre de la menor de edad para N+, asimismo, refirió que ya casi se cumple un mes de lo sucedido y sigue sin haber respuesta por parte de las autoridades escolares, en este sentido, su padre, Enrique Cortés agregó sobre los agresores de su pequeña: "No tenemos información, ni siquiera los conocemos, nosotros no sabemos nada de ellos y el director no nos dijo quiénes eran".

Fue así, como decidieron cambiarla de escuela y levantaron una denuncia en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, esto revivió los casos de bullying y acoso sexual que ya existían en el plantel, los cuales, padres y madres de familia han pedido que atienda el director de la escuela, José Juan Garnica.

Las madres de familia se manifestaron por la violencia que viven sus hijos al interior del plantel. | FOTO: FB

Cabe destacar que los padres de la pequeña víctima refirieron que primero, su hija les dijo que se había caído, esto para explicar por qué no caminaba bien, lo cual no le hizo sentido a su mamá, ya que tenía cambios muy bruscos de ánimo, pues asegura que de un momento a otro pasa de estar bien, a comportarse de forma agresiva, es así que confirma que su pequeña tuvo un daño psicológico.

Los alumnos más grandes acosan a los más pequeños, quienes ya temen ir al sanitario

De acuerdo con lo referido por los padres y madres de familia, otros estudiantes, generalmente los más grandes acosan a los más pequeños cuando van al baño, específicamente, al sanitario en el que sí hay puerta, los agresores los observan por debajo o arriba de la puerta e incluso les quieren abrir. Por el miedo que esto les provoca, algunos pequeños han dejado de ir al baño, lo que les ha causado problemas en las vías urinarias.

Ante el hartazgo de no obtener respuestas, los profesores encabezaron una manifestación y persiguieron al director, quien buscaba salir por otro lugar de la escuela, para que finalmente atendiera sus peticiones derivadas de la situación de violencia que ha aumentado al interior del plantel. Entre las acusaciones por parte de los padres y las madres de familia, destacó que presuntamente, el director aseguró que la pequeña sedujo a sus compañeros y por eso fue agredida sexualmente.

Finalmente, se dio a conocer que las madres y padres de familia sostendrán una mesa de diálogo con el director y autoridades del gobierno de la Ciudad de México, esto con el objetivo de tratar el tema de inseguridad y violencia que viven tanto los pequeños como las pequeñas al interior de la Escuela Primaria Suriname, luego de que se diera a conocer el abuso sexual que vivió una niña de segundo grado de primaria por parte de alumnos de sexto grado.

