"Porque lo vio en TV": el espeluznante momento en que una niña arroja a su amiguito a un pozo de agua

Un caso de bullying ha dejado sin palabras a los habitantes de China. Los hechos quedaron documentados en videos y fueron protagonizados por dos menores de edad, quienes jugaban cerca de un pozo; la escena parece normal, hasta que la niña, de tan solo siete años de edad, agredió a su amigo, de cinco años, y lo lanzó al ahujero. La víctima fue rescatada, con vida, por un grupo de aldeanos y afortunadamente el incidente no pasó a mayores.

De acuerdo con medios locales, el pequeño, de cinco años, fue lanzado desde una altura de cinco metros y afortunadamente consiguió mantenerse a flote dentro del pozo, el cual tenía una profundidad de dos metros de agua. En grabaciones, que circulan en redes sociales, se observa que una adulta mayor llega al lugar de los hechos y al percatarse de que el menor está en el ahujero comienza a pedir ayuda.

La víctima fue rescatada por dos hombres que se encontraban por la zona. El niño no presentaba lesiones o heridas, únicamente enfermó de gripe debido a que el agua del pozo estaba demasiado fría. Por su parte, la familia de la agresora ofreció una especie de ofrenda con comida, para pedir perdón a la familia del afectado y no se presentaron cargos.

No obstante, las autoridades entrevistaron a la niña de siete años para descubrir cuáles fueron las razones por las que atacó a su compañero. La menor aseguró que no tenía “malas intenciones” y que no pretendía causarle daño al pequeño; ella reveló que había visto un programa de televisión en el que hacían eso mismo, por lo que quiso imitarlo y por ello lanzó al infante dentro del pozo.

La menor cargó al pequeño para poder lanzarlo. Foto: captura de pantalla.

Lo dicho por la menor provocó un fuerte debate en redes sociales, donde internautas cuestionaron la calidad de programas que se transmiten en televisión y el mensaje que les envían a las audiencias más pequeñas. Al respecto, las autoridades chinas han hecho un llamado a los padres de familia para que presten mayor atención sobre el contenido multimedia que consumen sus hijos y si son programas apropiados para su edad.

En redes sociales, diversos usuarios piden que los padres de la menor reciban un castigo por las acciones violentas de su hija. Otros internautas también exigen que la pequeña reciba tratamiento psicológico para que dimensione la gravedad de sus actos y aprenda a diferenciar la vida real de lo que muestran los programas de televisión.

