Canasta Básica: 3 supermercados donde puedes comprar más barato del 3 al 7 abril

Este lunes, el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla dio a conocer los tres supermercados donde se pueden adquirir más barato los 24 productos de la canasta básica. En la conferencia de prensa Mañanera en Palacio Nacional, el funcionario otorgó un reconocimiento a la empresa que ha ofertado los productos más económicos en los últimos tres meses.

Del periodo de enero a marzo de 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo el análisis de los supermercados que cada lunes reportan frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, Ricardo Sheffield mostró el promedio nacional con el que los supermercados ofrecen la canasta básica en el primer trimestre del año.

Sheffield indicó que las cadenas aliadas del consumidor por tener precios por canasta promedio más bajos son:

Bodega Aurrera que la oferta en 922.08 pesos. Soriana la vende en 926.57 pesos. Chedraui la ofrece en 929.72 pesos.

En la última semana, Ricardo Sheffield resaltó que los supermercados de la zona Centro del país que se acercaron a ofertar los 24 productos de la canasta básica más baratos, pero también más caros son: Walmart Copilco en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, donde la ofertan en mil 39 pesos. Asimismo, el Soriana Hiper Perinorte en el municipio de Cuautitlán, Izcalli, es la opción más barata para adquirir la canasta en 903 pesos.

Reconocen a gaseros por vender barato

El procurador del Consumidor agregó que el precio promedio de la semana pasada por litro de gasolina regular está en 22.16 pesos, mientras el costo por litro de la gasolina Premium es de 24.32 pesos y el de Diésel está en 23.59 pesos.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó reconocimientos a los dueños de gasolineras y a supermercados por mantener estables los precios de los combustibles y de la canasta básica, respectivamente, ya que destacó que “a todos nos conviene el que no haya carestía”.

Bodega Aurrera es el súper que más barato vende la canasta básica. Foto: Presidencia

Previo a presentar el Quién es Quién en los precios, sección que exhibe el comportamiento del costo de gasolinas y productos básicos, el mandatario federal aseguró que su gobierno no ha tomado vías legales ni “amenazas” para que los empresarios se sumen a la lucha contra la inflación.

“No es por decreto, no es con amenazas, es convenciendo, persuadiendo de que a todos nos conviene el que no haya carestía y que alcance el ingreso, que no haya pérdidas de poder de compra de los mexicanos y que se fortalezca cada vez más el mercado interno, ahí está la clave de todo, así vamos saliendo”, dijo en la Mañanera.

Resaltó que los productores, distribuidores y tiendas departamentales “cumplieron” con los compromisos que pactaron en el Plan contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

“Cuando comenzó a padecerse de la inflación nos reunimos con industriales, comerciantes para pedirles su apoyo y garantizar que se mantuviese un precio de una canasta básica, mil 39 pesos la canasta y podemos informar con mucha satisfacción que cumplieron las tiendas, y ya el promedio inclusive es más bajo lo que se paga por esa canasta”, destacó.

AMLO entrega el reconocimiento a los gaseros. Foto: Presidencia

También destacó que “esto nos ha ayudado mucho porque, de acuerdo a cifras del INEGI, ya hay una tendencia a la baja en la inflación”. Dijo que su gobierno ha ido aplicando medidas siempre en la economía popular, pensando pensando en la gente, no sólo en la macroeconomía sino microeconomía.

“Por eso no llena de satisfacción decir: no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio del diésel, no aumenta el precio de la luz, no aumenta el precio del gas y estamos aumentando los salarios como nunca en 40 años y tenemos control de inflación con las medidas que estamos tomando”, presumió.

En la Mañanera, López Obrador entregó pancartas como reconocimientos a los dueños de franquicias de gasolineras que han mantenido precios competitivos a nivel nacional y también a representantes de tiendas departamentales como Bodega Aurrera, “por el precio promedio más bajo en la canasta básica”.

