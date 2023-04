Empresarios aplauden el concierto de Rosalía en el Zócalo: pone a la CDMX en el foco mundial

José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, habló sobre el concierto de la artista española Rosalía, que se realizará mañana en el Zócalo de la Ciudad de México y sobre la gran derrama económica que representa para la capital de la República.

El funcionario local explicó que en la generalidad se piensa en días como el 10 de mayo, el Día del padre o el Día de la niñez, pero en esta ocasión, el concierto de Rosalía se puede comparar con una fecha así, por el impacto que tendrá en diferentes áreas de comercio en la capital. Dijo que además de las 200 mil personas que se tiene calculado que asistan al concierto, de manera gratuita, también hay que considerar conceptos como el mercado informal.

Tras la ocupación hotelera que está reservada al 100 por ciento y las terrazas aledañas que estaran abarrotadas, habrá una gran cantidad de gente que consuma en los comercios de la zona. El presidente de la Cámara de comercio de la capital informó que se contempla una derrama económica de mil 7 millones de pesos, en todos los conceptos relacionados.

"Si cada una de las 200 mil personas que estarán en el concierto se gastan 500 pesos, desde que salen de su casa hasta que regresan, son 100 millones de pesos, el tema de hospedaje son 300 millones de pesos, en las terrazas, 319 millones de pesos, por el comercio 8 millones, servicios alrededor de 50 millones"

José de Jesús Rodríguez Cárdenas anticipó una derrama de más de mil millones de pesos

Más de 50 mil turistas para el concierto

"Consideramos que las personas que vienen, no sólo lo hagan al concierto, sino que se queden todo el fin de semana y aprovechen el puente. Incluso, del extranero vienen un poco más de 2 mil personas y del interior de la República serán unas 50 mil personas", explicó el funcionario local.

Aplaudió que este concierto "nos pone en el foco a nivel mundial, porque tenemos turismo de todo tipo y lo que genera el concierto de Rosalía es muy relevante". Por ejemplo, la derrama económica por la Fórmula 1 es de 15 mil millones de pesos, la del Día de muertos, de 4 mil millones de pesos y en este caso un poco más de 2 mil millones de pesos.

"Estamos muy cerca de los niveles que se tenían en derrama económica en el 2019, es decir, previo a la pandemia por Covid-19, comparándolo con el fin de semana del Día del niño en ese año"

Rosalía se presentará en el concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

CDMX emite recomendaciones para acudir al concierto

Con el fin de evitar accidentes durante el concierto de Rosalía en el Zócalo capitalino, el gobierno de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las personas asistentes al concierto, que se celebra este viernes 28 de abril, a las 8:00 pm.

En un comunicado, la administración local señaló que los accesos principales a la Plaza de la Constitución se encontrarán en las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez, donde se colocarán filtros para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre las recomendaciones, la SECGOB llamó a la población a no llevar objetos punzocortantes, no acudir con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, no llevar bebidas alcohólicas, así como cuidar sus objetos de valor y no perder de vista a menores de edad.

Asimismo sugirió asistir con zapatos o tenis cómodos, chamarra y binoculares, acudir con impermeable, no hacer uso de paraguas que afecten la visibilidad del evento y evitar mochilas u objetos pesados.

La entrada al concierto será por 20 de noviembre y Pino Suárez

Se recomienda a las familias que acudan con niñas y niños que disfruten el concierto desde las 18 pantallas ubicadas en calles aledañas: seis pantallas se ubicarán en 20 de Noviembre, seis en Pino Suárez, dos pantallas en 5 de Mayo y cuatro en Avenida Juárez.

Como medida para la prevención de incidentes, la SECGOB instalará y coordinará la Base Morelos, la cual contará con la participación de SGIRPC, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Bomberos. De igual forma, se colocarán filtros de revisión en 20 de noviembre, Izazaga, 5 de febrero y Pino Suárez. Además, se mantendrá monitoreo permanente de las calles 16 de septiembre, Francisco I. Madero, 5 de mayo, Tacuba, así como en Empedradillo y Alameda Central.

Por su parte, SGIRPC exhortó a prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores, así como a personas con alguna discapacidad; mantenerse cerca de familiares o acompañantes para prevenir accidentes o extravíos y fijar un punto de reunión en caso de separarse del grupo; portar una tarjeta de seguridad o identificación en la que se incluya: nombre, tipo de sangre, número telefónico, si se padecen alergias o se consumen medicamentos especializados.

Además, recomendó consultar las condiciones del clima y mantenerse en constante hidratación, portar ropa adecuada de acuerdo al pronóstico del tiempo y consumir alimentos en lugares establecidos para evitar enfermedades gastrointestinales. Ubicar vías de evacuación y puestos de atención médica; así como, identificar a los elementos de Seguridad y Protección Civil, además de seguir sus indicaciones en caso de emergencia.

La llegada al Zócalo se puede dar por diferentes sistemas de transporte

