"Me empezó a dar patadas": las primeras palabras del niño brutalmente golpeado por un compañero en Chiapas

"Me empezó a dar patadas" así relató Francisco de León Mijangos la agresión que sufrió por dos de sus compañeros en la Escuela Secundaria Federal número 20 en el municipio de Reforma, al norte de Chiapas, la grabación se hizo viral y causó conmoción entre la sociedad.

En entrevista con Uno TV, Francisco declaró que se subió a un árbol y su compañero Jesús Nicolas le pegó con una rama y quiso tirarlo, por lo que le pidió que se calmara, se bajó pensando que los ánimos se habían tranquilizado pero el estudiante lo comenzó a ahorcar. Para defenderse Francisco lo empujó y narró que en ese momento se metió el otro menor a agredir para apoyar a su amigo, lo amenazó con que se mantuviera quieto.

“Me dijo que si no me calmaba me iba a pegar, yo le dije que sí podía y entonces fue ahí donde me empezó a pegar las patadas”, señaló Francisco de León Mijangos.