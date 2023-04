Indigna paliza a un niño de secundaria en Chiapas: piden cese de director

Félix León Martínez, padre de Francisco, el adolescente de 12 años que fue golpeado por dos compañeros de la Escuela Secundaria Federal número 20, en el municipio de Reforma, al norte de Chiapas, encabezó una protesta pacífica para exigir la destitución de los directivos del plantel.

Durante la manifestación en la entrada de la institución educativa, más tutores alzaron la voz por al menos 20 casos más de acoso escolar. Por ello, una comitiva dialogó con directivos, el supervisor de zona y un representante de la Secretaría de Educación del estado.

Las familias confrontaron al director, Romeo Sánchez Velázquez, por las omisiones en todos los casos de bullying y exigieron a la dependencia estatal interceder para la destitución del cargo, pero será hasta el 8 de mayo cuando den respuesta a la minuta de peticiones.

La madre y el padre de Francisco interpusieron una denuncia por lesiones ante la Fiscalía de Distrito Norte Foto: Especial

Mientras tanto Francisco aún presenta vómito, mareos y dolores de cabeza por las lesiones que le provocaron, por lo que fue sometido a estudios que tendrán respuesta en las próximas horas.

La madre y el padre de Francisco interpusieron una denuncia por lesiones ante la Fiscalía de Distrito Norte. De no encontrar justicia tanto en las autoridades como en las dependencias estatales y federales correspondientes, organizará una marcha y una protesta en las instalaciones de la Secretaría de Educación en la capital de Chiapas.

Sobre los hechos

El director de la escuela dijo que el 21 de abril estaba de comisión y tuvo que ausentarse. Recuerdan que fue un día caluroso y una de las profesoras decidió darles clases a los alumnos al aire libre.

Minutos más tarde la profesora también se ausentó y Nicolás, compañero del primer grado grupo B comenzó a agredir a Francisco. De acuerdo a Félix, su hijo le dijo al primer agresor (Nicolás) que se tranquilizara, pero fue ignorado y acto seguido le apretó el cuello.

Félix hizo hincapié en que las videograbaciones difundidas por los medios de comunicación están cortadas y su hijo fue doblemente agredido, “tengo el video completo y lo entregamos a la Fiscalía”.

En una parte del video se ve a Francisco molesto tratando de desquitarse de Nicolás. “Mi hijo lo dijo todo en la fiscalía, me dijo papi: como pude me escapé, le pegué un puñetazo y una patada porque me estaba ahorcando”, narró Félix.

En este punto entró a escena Edgar, identificado como el segundo agresor, que le propinó varias patadas a Francisco. Los tutores presentes en la protesta dijeron que, al parecer, Edgar tiene quejas por patear a otros compañeros.

Pero el 21 de abril nadie dio aviso a ningún tutor de lo ocurrido en la secundaria, ni los directivos. Horas más tarde, la madre y el padre de Francisco vieron el video en redes sociales y decidieron actuar, “mi hijo nunca había tenido este problema y nos dijo que tampoco está amenazado”.

A Francisco le tomaron una tomografía y en las próximas horas les darán los resultados; también recibió apoyo psicológico y planea regresar a la escuela el próximo lunes.

Félix lamentó lo sucedido con su hijo y confía en las autoridades pues la agresión fue contra un menor de edad con una discapacidad en su brazo izquierdo, debido a un accidente que sufrió hace cinco años.

Espera que el caso de su hijo sea un parteaguas para que las autoridades en el estado se preocupen por el incremento de la violencia al interior de las escuelas.

