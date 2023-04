La madre del niño pateado brutalmente se quiebra al ver el video: "Dios no lo quiera, me lo hubieran matado"

Cristina Mijangos vive momentos de angustia tras haber visto la manera como fue golpeado su hijo por parte de uno de sus compañeros de secundaria en Chiapas, cuyo video se hizo viral por la forma como el agresor empleó lo aprendido de sus clases de artes marciales del jiu jitsu para impactar la cabeza del estudiante de primer año.

Cristina aseguró que no es la primera vez que sucede un caso de violencia entre alumnos dentro de la escuela, por lo que pide castigo a las autoridades. "Dios no lo quiera me lo hubieran matado, qué cuentas me iban a entregar los maestros. Ahorita estoy nadamás de ver el video, me pongo en el lugar de mi hijo, lo que le pasó", dijo conmovida al borde del llanto.

Asimismo, el niño que fue brutalmente golpeado también rompió el silencio y relató la manera como fue atacado por dos estudiantes de la Escuela Secundaria Federal 374-20. Indicó que del primero trató de defenderse, pero del segundo sufrió los fuertes golpes.

El niño atacado también rompió el silencio

Francisco León, quien cursa el primer año de secundaria, platicó que al tratar de evitar que fuera golpeado por sus agresores, intentó subir a un árbol: “Yo me había subido a un árbol, y el otro gordito que se llama Jesús Nicolás Frías me pegó con una rama y que quiso tumbar. Le dije que se calmara. Me bajé y me empezó a ahorcar, y lo empujé”, dijo, y agregó:

“Fue ahí que se metió el otro a defenderlo y me dijo que si no me calmaba me iba a pegar, y yo le dije que si podía, y entonces fue ahí cuando empezó a pegarme las patadas”.

Los padres de Francisco se enteraron del bullying hacia su hijo. Foto: Especial

Los padres de Francisco interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía del estado ya que responsabilizan al director de la escuela llamado Romeo Sánchez, ya que no tuvo la obligación de notificarles lo que estaba pasando con su hijo.

Al respecto, Félix León Martínez, el papá de Francisco cuestionó: “La pregunta es “¿dónde estaban los maestros, los directivos, los prefectos?”, dijo citado en Uno TV. El molesto y preocupado padre de familia quien arremetió por la falta de atención que han tenido las autoridades escolares ante situaciones de bullying.

“Es inaudito de que al muchacho le haya dado tiempo de pegarle a mi hijo”.

El ataque sucedió en una secundaria de Chiapas. Foto: Especial

Tras las patadas que recibió en la cabeza, Francisco acudió con varios especialistas médicos donde le realizaron una tomografía para descartar daños cerebrales, ya que ha tenido algunas molestias.

En un parte médico, se dio a conocer que Francisco presentó un trauma ocular cerrado tipo A grado 4 en su ojo derecho donde recibió la brutal patada de frente. Además presentó una fractura pupilar y una hemorragia vítrea, además de otra fractura en su ojo izquierdo.

