"¡Te bajas de una pu** vez!": valiente conductora de autobús expulsa a pasajero por acosarla

La conductora de un autobús en Barcelona, España, decidió parar la marcha del bus para enfrentar a un hombre quien la había acosado sexualmente. El momento fue grabado por una persona en el momento cuando la chofer va hasta el lugar donde está sentado el pasajero a quien le pide que se baje de inmediato del camión porque le faltó el respeto.

“Bájate del bus. Bájate. ¡Lo que yo estoy haciendo es que me respetes!”: dijo la furiosa conductora.

La mujer siguió insistiendo ante la actitud de sorpresa que hizo el hombre acusado de haber acosado a la chofer, el cual quedó sentado justo en el asiento de atrás de la silla del conductor donde solo puede viajar una persona al estar sentada. Ante el nulo caso del acosador para que se calmara, la mujer finalmente explotó: “Te he pedido por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calmes”, dijo la enojada mujer, quien agregó:

“Y sigues con las mismas no me importa llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos yo y ellos. ¡Te bajas de una pu** vez! y si no te garantizo que esa y esa se van para afuera… y la próxima vez te callas”.

La chofer exhibió al acosador. Foto: Captura de pantalla

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La chofer enfatizó que fueron al menos 10 veces las que le pidió al pasajero que se calmara pero siguió con el acoso. En las redes sociales aseguraron que el pasajero iba bajo los efectos de la alcohol por ello se atrevió a molestar a la mujer que logró que el supuesto acosador se bajar de la unidad sin que opusiera resistencia pese a su reacción sorprendida que hizo.

Los casos de acoso en el transporte público

Los ataques principalmente en contra de las mujeres no es ajeno en cualquier parte del mundo, tal como sucedió hace una semanas en un autobús de la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) del estado de Puebla. La víctima expuso su caso en sus redes sociales donde relató cómo fue el acoso que sufrió por otro pasajero:

“Ayúdenme a hacer viral a este cab***, usa la línea 1 del @RUTA_Puebla . Yo iba parada y el wey se puso a mi lado, comencé a sentir algo extraño en mi pompa derecha y cuando volteé el wey alzó la mano, lo volvió a hacer y reafirmé que sí lo estaba haciendo e incluso una chica.

Obviamente este pen**** desapareció y no pude hacer nada. Lo único que me dijeron fue ‘a la otra grita más fuerte’. No saben la impotencia que tengo y el coraje atorado por no poder hacer nada más. Me siento sucia y sé que no fue mi culpa pero es horrible.

Acaba de pasar y se bajó en la estación China Poblana, se encontraban dos guardias ahí y solo se me quedaban viendo. Ayúdenme a hacer viral a este wey asqueroso”, acusó la joven mujer desde su cuenta de Twitter.

En respuesta, la Red Urbana de Transporte Articulado de Puebla pidió a la mujer violentada que le diera algunos datos sobre el acoso sexual que sufrió, le pidió proporcionar el número de unidad, el nombre de la estación y el sentido en que viajaba la unidad, “para seguimiento por favor. Gracias”, indicó la empresa.

Con información de Andrea Hernández.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: una maestra fue brutalmente golpeada al tratar de parar una pelea de sus alumnos

Una broma y “el vestido que nunca se lavó": las claves del caso de violación por el que acusan a Trump

RMG