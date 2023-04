VIDEO | "Me viene manoseando": una joven expone al hombre que la acosó en el transporte público de Puebla

El acoso sexual es una expresión de violencia que suelen vivir las mujeres diariamente. La mayoría de estas agresiones ocurren cuando viajan solas en el transporte público, en un taxi o cuando caminan por la calle, cuando sujetos las tocan sin su consentimiento, muchas veces de forma lasciva y en la mayoría de los casos, las autoridades o los testigos se muestran indiferentes frente a la situación, dejando solas a las víctimas a quienes no les queda más que seguir su camino.

Una usuaria relata acoso en el transporte público de Puebla

Una joven denunció a través de Twitter el acoso que sufrió cuando viajaba a bordo de una unidad de la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) de Puebla, de acuerdo con lo relatado por la usuaria @PaulyJuarez69, ella iba parada cuando el presunto acosador se puso a su lado: "Comencé a sentir algo extraño en mi pompa derecha y cuando volteé el wey alzó la mano, lo volvió a hacer y reafirmé que si lo estaba haciendo e incluso una chica me dijo que lo estaba haciendo."

Fue en ese momento en que la joven relató que comenzó a grabarlo, pero el sujeto se asustó, ya que ella empezó a grabar, sin embargo, nadie hizo algo, más que dos chicas que estaban cerca quienes se percataron de lo ocurrido. Posteriormente, refirió que el presunto acosador descendió en la estación China Poblana y corrió a lo que ella comenzó a gritarle a los guardias, pero nadie le hizo caso.

Una vez que el sujeto desapareció, la joven dijo que ya no pudo hacer más y que lo único que le dijeron fue "a la otra grita más fuerte". Asimismo, mencionó sentir impotencia y coraje por haber podido hacer algo más: Me siento sucia y sé que no fue mi culpa pero es horrible. Junto a la serie de tuits que publicó, agregó un video en el que se puede ver parcialmente el rostro del sujeto, quien se mantiene inmóvil tratando de no mirar a la cámara mientras ella dice: "Vengo en el RUTA y este wey me viene manoseando. Ya se va a bajar por cobarde".

En una actualización sobre lo ocurrido, la joven refirió que la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla la contactó para apoyarla en el proceso de denuncia: "Obviamente acepté el apoyo y me asignaron a la abogada Marivel Romero quien me citó en la fiscalía. Hicimos la denuncia y estamos en espera de que hagan el boletinaje. La verdad jamás pensé que me fueran a brindar algún tipo de apoyo o respuesta".

La joven recibió apoyo por parte de las autoridades al momento de presentar su denuncia. | FOTO: Twitter @PaulyJuarez69

Finalmente, la joven recalcó que tanto el coraje como la rabia aún permanecen y concluyó con una breve reflexión sobre su experiencia como víctima de acoso en el transporte público: "Pero creo fielmente en que si esto no se hubiera hecho viral, no hubiese tenido el alivio de poner la denuncia. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Por qué esperamos a que esto nos pase? Cuando acudí a la fiscalía no había nadie y me di cuenta que por eso no denunciamos. Porque no hay servidores públicos y nos hacen esperar fuera de las oficinas, en pleno sol. Necesitamos instancias dignas y respuestas inmediatas, para que nada se quede impune y la sociedad cambie verdaderamente."

No es la primera vez, una joven relata cómo la drogaron en el transporte público de Puebla

Este caso sucede a dos meses de un hecho parecido que ocurrió en una unidad de RUTA, cuando a través de redes sociales, una joven relató lo que vivió en un vagón de la Línea 3 de dicha red, específicamente a la altura de la estación de Plaza Dorada. De acuerdo con su testimonio, ella iba escuchando música con la mirada hacia abajo cuando alguien estornudó, en ese momento, ella sintió algo en su rostro: "Como si me hubieran estornudado directamente, me limpié y volteé, el vagón estaba lleno y ni a quien reclamarle, empecé a percibir un olor horrible e insoportable".

Luego agregó que dos estaciones después comenzó a sentir muchas ganas de dormir, se sentía mareada y estaba temblando, pues tenía la sensación de que su cuerpo se estaba durmiendo: "Le di aviso a mi hermano de cómo me sentía, me llamó y me preguntó cómo estaba, yo trataba de hablar y no podía y le colgué y ya sólo me enfoqué en agarrarme bien" agregó.

La joven fue drogada en el transporte público. | FOTO: Instagram @_ivonne.aguilar

Según lo relatada por la joven, ella se bajaría en la estación Guadalupe Victoria y para eso faltaba bastante, por lo que comenzó una lucha por no desmayarse: "Gracias a Dios en la China Poblana vi a una vecina intenté caminar hacia ella y no podía, todo me daba vueltas bajando como pude la alcancé y le dije que era nieta de tal persona y me reconoció luego luego, le dije cómo me sentía y lo que había pasado y un amigo con el que iba me ayudaron" señaló la joven quien además agregó que para ese punto ya se estaba desvaneciendo.

Posteriormente perdió el conocimiento, sólo recordó haber llegado a su casa y ver a su hermana: "Hoy que estoy 'mejor' me dicen mis familiares que me desmayé, que estaba fría, temblando, que en un punto les decía que no sentía mi cuerpo e incluso que tuve una crisis severa, llegaron paramédicos a atenderme y ver que estuviera fuera de peligro".

Al final del texto, la joven agregó que compartió su experiencia pues no sabe qué hubiera sido de ella si no hubiera encontrado ayuda y tal experiencia no se la desea a ninguna persona. Asimismo, que se realizaría los estudios correspondientes para conocer la droga que usaron en ella, ésta fue Burundanga o escopolamina.

