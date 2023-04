Santiago Creel llama a crear una coalición opositora rumbo a 2024

El presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura presidencial, Santiago Creel, señaló que, si el país está de por medio, no solo se puede, se debe mezclar el agua y el aceite, en este contexto pugnó porque se concrete primero la coalición electoral para 2024 y después un gobierno de coalición, pero llamó a dejar las divisiones y a buscar la conciliación.

Al participar como ponente en el foro convocado por la organización Unid@s, denominado “Unidad y Gobiernos de Coalición para lograr una nueva alternancia democrática”, el diputado del PAN subrayó que se requiere de una coalición poderosa.

“¿Se puede juntar el agua y el aceite? si México está de por medio no se puede, se debe. Punto. Punto final a la historia”, señaló al hacer un recuento de diversos momentos en la historia política de México, en que se concretaron alianzas entre partidos con diferentes ideologías como el PRI, el PRD, el PT y el PVEM.

Santiago Creel priorizó la "vida institucional del país"

FOTO: Especial

“Después fuimos al Congreso en 97, instalamos por vez primera una mayoría opositora, PAN, PRD, PT y Partido Verde, después se unió el PRI y empezamos con la alternancia en el Congreso, y así sucesivamente construimos el Instituto de Transparencia IFAI, hoy INAI, y créanme que vamos a dar una batalla a morir, aquí sí no nos vamos a dejar que sigan esas vacantes, primero la vida institucional del país que otra cosa”, señaló Creel en clara referencia a la falta de acuerdos para designar a tres comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que mantiene al organismo inoperante.

Creel llamó a dejar la división de lado, a conciliar y construir una sola oposición que dé resultados en las urnas, porque dijo que son más los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que los que no.

“Lo que no podemos seguir es dividiéndonos, somos una sola oposición, y aquí lo dijo muy bien Enrique, una oposición que da la batalla, como lo dijo Gustavo, una oposición que, cuando a mí me preguntan “¿y dónde está la oposición?” Volteo y les digo: “Han visto las urnas? ¿Vieron las urnas del 2021? Ahí estaban 23 millones de votos opositores. 23 millones de votos. Somos muchos más los opositores de quien no lo son”.

En este contexto, el panista aclaró que su papel durante el proceso de selección del candidato presidencial, lo determinarán los ciudadanos y aseguró que así se lo hizo saber el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

“Y una cosa más, como ya le dije al presidente de mi partido, que quede muy claro, el lugar que yo deba ocupar, soldado raso o general, eso me lo dicen ustedes”, sostuvo el diputado presidente.

Gustavo de Hoyos le apuesta a la oposición

Durante la segunda mesa del Foro Unidad y Gobiernos de Coalición para lograr una nueva alternativa democrática, el empresario mexicano, Gustavo de Hoyos Walter, externó su inconformidad con el gobierno actual.

En su participación, el empresario reconoció el trabajo que han hecho los líderes de esta coalición, ya que con su visión y liderazgo han llegado hasta la creación de este foro.



“Este periodo nos convoca a levantar la mirada y reflexionar, para comprometernos con la siguiente oleada de democracia, que es el gobierno de coalición” dijo.

Aseguró que se avecina una nueva oleada de democracia

FOTO: Especial

También habló de la tarea que han hecho para visualizar esta oposición real e hizo hincapié en que no los van a derrotar y van a lograr que la tarea de la oposición se convierta en una realidad.

Gustavo de Hoyos hizo un llamado a los asistentes del foro y les pidió que recordaran el año 2020, cuando la pandemia de COVID-19 estaba en su punto máximo y puntualizó que en ese momento fue cuando un grupo de mexicanos se dieron a la tarea de idealizar una oposición real.

“Reconozco el trabajo que han hecho Santiago Creel, Marko Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Clemente Castañeda y Margarita Zavala porque sin ellos y ellas no estaríamos aquí”.

Explicó los cuatro objetivos principales que busca esta coalición, en primer lugar, la visión de un México ganador; en segundo lugar, mantener la unidad opositora sumando al movimiento ciudadano; en tercer lugar, hacer la movilización ciudadana, y por último tener una candidatura de unidad por la oposición. Para finalizar, el empresario recalcó que el próximo gobierno tiene que poner a la ciudadanía como su prioridad.

Con información de Fernanda García

SIGUE LEYENDO:

Reforma del Tribunal Electoral se tambalea: Morena y la oposición no llegan a acuerdos

Sebastián Ramírez vs Xóchitl Gálvez: el concierto de Rosalía en el Zócalo de la CDMX enfrenta a Morena y al PAN

Manolo Jiménez a favor de eficientar servicios en la Región Carbonífera de Coahuila