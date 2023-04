Reforma del Tribunal Electoral se tambalea: Morena y la oposición no llegan a acuerdos

Con el rechazo del PAN se tambalea la reforma que pretende limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras Movimiento Ciudadano y Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la dan por muerta.

En un pronunciamiento la dirigencia nacional y la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Cámara de Diputados fueron tajantes al señalar que no acompañarán la iniciativa, y proponen retomar la discusión hasta después de los comicios federales del 2024.

“Frente a las dudas e inquietudes de la sociedad civil y nuestra militancia, la Dirigencia Nacional, encabezada por Marko Cortés y Cecilia Patrón, así como el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero, hemos decidido no acompañar la Reforma Electoral y posponer su discusión en parlamento abierto hasta después de la elección 2024”, expusieron.

Insistieron en que “México siempre contará con el PAN, por eso no acompañaremos ninguna reforma que pueda generar dudas o fisuras a nuestras libertades, democracia e Instituciones electorales”.

Creel Miranda indicó que no hay futuro para la intención de vulnerar al Tribunal Electoral y los derechos de la gente, en una lucha donde la presión ciudadana ha sido fundamental.

“La reforma al tribunal electoral no pasó. Fueron días y horas muy difíciles, finalmente prosperó la razón. Nuevamente se demuestra que el diálogo democrático entre las y los legisladores fortalece al país. Celebro y mucho, las voces ciudadanas que cuidan la democracia, eso marcó la diferencia; muchos más días así, ganó México y la democracia”, comentó.

Mier Velasco expuso que será hasta la próxima semana cuando la Comisión de Puntos Constitucionales se reúna para abortar el nuevo documento

Morena busca consenso

Previamente, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que están en el rediseño de la propuesta, tras tres días de revisión puntual en las que se atendieron cuatro reservas que presentaron diputados inconformes, entre las que se encuentra que las acciones afirmativas, al menos deberán estar representadas en la Cámara de Diputados y de Senadores con el 10 por ciento del total de sus integrantes.

Mier Velasco expuso que será hasta la próxima semana cuando la Comisión de Puntos Constitucionales, lunes o martes, se reúna para abortar el nuevo documento, que también anunció, será socializado en la Cámara de Senadores, donde algunos legisladores han anunciado que el dictamen no pasará.

Aseguró que, con la nueva redacción, las atribuciones del Tribunal Federal no se verán mermadas como se ha venido mencionando. “También se garantizó que el Tribunal Federal Electoral… quedó establecido se puntualizará, que no se ve mermada sus atribuciones, y que, si como lo convenimos así, con los magistrados, que solamente se delimitará el ámbito en el cual podían intervenir, que no tiene que ver con la vida interna de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores”, expuso.

No ven condiciones

El vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, señaló que la falta de acuerdos, se da más por los conflictos internos de Morena que por la postura de la oposición. “Esto cada vez se empantana más, esto cada vez se enloda más; aquí intervienen asuntos que nos rebasan como la guerra entre corcholatas del Presidente, como la subordinación de varios senadores de todos los partidos

Luis Espinoza Cházaro, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, indicó que sería faltar a la verdad decir que se da por muerta la propuesta, pero sí reconoció que, a pesar de los intentos por sacarla adelante, no ha habido condiciones para ello.

“Yo no veo condiciones, durante todo este tiempo que tratamos de consensuar los textos, pero no se logró para el PRD el tema de la paridad de patria o muerte, y quiero dejar claro también que de arranque la intención de la iniciativa era solamente delimitar al tribunal, no debilitarlo”, expresó.

Rubén Moreira, coordinador y Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aclararon que no hay división al interior de su partido, pero aclararon que no hay nada que no se pueda superar, ni que vulnere la coalición Va por México.

Alito Moreno rechazó que se busquen limitar las funciones del Tribunal para evitar que se entrometa en la vida interna de los partidos “Precisar, contundentemente y claramente como siempre lo hemos hecho, que ninguna iniciativa de reforma jamás de este Congreso, por parte de nosotros y de todo lo que hemos pensado, será para vulnerar, lastimar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al contrario, es para dar certeza, certidumbre”, dijo

