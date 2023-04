Morena no da por muerta la ley que limita facultades al Tribunal Electoral, trabaja en consensos

En la Cámara de Diputados descartan que esté muerta la Ley que limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde antes de las vacaciones de Semana Santa no ha podido ser discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación de Política, informó que se integró un grupo de trabajo para revisar la redacción de las reformas a tres artículos propuestos, por lo que confió en que pronto se tenga un anteproyecto que permita tener consensos para reanudar la sesión de la Comisión, que se encuentra en sesión permanente.

Mier Velasco rechazó que se busque conformar al poder legislativo como un poder metaconstitucional, y que pretendan limitar las facultades del Tribunal Electoral. “No se le quita ninguna atribución, eso es falso, lo único que se le está estableciendo es que las atribuciones que establece la Constitución en el artículo 73 a la Cámara de Diputados no sean invadidas, solamente lo que se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, como también nosotros respetamos las exclusivas del Poder Judicial”, indicó.

El también coordinador de Morena en San Lázaro acusó al empresario Claudio X. González está detrás de toda la maquinaria de desinformación en torno al tema. “¿Quién dice que no? (va a poder el TEPJF emitir sentencias) No se puede violentar ningún derecho de procuración y administración de justicia, es una falsedad que está siendo promovida. Te voy a decir el nombre ¿Quieres la nota o no? Ya sabemos dónde se reúne, quien lo está haciendo y quien está prohijado y pagando todo esto. – Pero por que le tienen tanto miedo a Claudio X- Ya dijiste el nombre, ya lo dijo. Él tiene miedo a la transformación”, aseguró.

Juan Ramiro Robledo confió en que en unas horas puedan ya tener la propuesta con los cambios que tengan conformes a todos los grupos parlamentarios, e incluso las reservas necesarias para realizar las modificaciones que se requieran.

Aseguró que hay voluntad política para tener los consensos en los que se trabaja

Aseguró que hay voluntad política para tener los consensos en los que se trabaja hasta llegar a una coincidencia entre las diversas fracciones para que sea la primera reforma constitucional que salga por consenso. Dijo que ya hay una propuesta para que los grupos minoritarios, no se vean afectados en las acciones afirmativas.

“Se reformaron los argumentos de la exposición de motivos y las firmas corresponden a una propuesta para que se establezca en la constitución anotar en el texto, de la constitución un mínimo de cuotas, que serían más de las que hay ahora para los grupos minoritarios y de atención especial”, comentó.

El Presidente del PRI, Alejandro Moreno, descartó que, con las reformas constitucionales, se esté protegiendo a los partidos políticos. Aseguró que los cambios saldrán por consenso de todos los grupos parlamentarios, que en nada afectan al funcionamiento del TEPJF, y que se protegen los derechos políticos de las minorías y de las mujeres.

“Nosotros respetamos lo que muchas veces que se diga, este es un ejemplo de fuerza, de fortaleza, en apoyo y respaldo total, primero, y lo quiero decir, a las mujeres, a las acciones afirmativas, a que lo que haya es progresividad y a darle certeza y certidumbre en los temas que quedarán plasmados en la Constitución. Es un tema de garantía, de certeza, de certidumbre, de definir facultades y competencias”, afirmó.

De manera extraoficial se informó que personal del Tribunal Electoral, incluso magistrados acudieron a la Cámara de Diputados para apoyar en la redacción de los cambios constitucionales.

Sigue leyendo:

Adán Augusto López: la reforma al TEPJF busca acabar con las arbitrariedades desde el Poder Judicial

Diputados de Morena tiran reforma de ley que limita las facultades del TEPJF

Ignacio Mier: la reforma al Tribunal Electoral no es regresiva