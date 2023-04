Adán Augusto López: la reforma al TEPJF busca acabar con las arbitrariedades desde el Poder Judicial

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, defendió la iniciativa que se analiza en la Cámara de Diputados sobre acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues aseguró que no puede haber suprafacultades de ese órgano electoral.

En conferencia de prensa en el Senado, tras un encuentro privado con las bancadas de Morena, PT, PES y PVEM, el encargado de la política interna del país sostuvo que el Tribunal Electoral Federal ha tenido facultades que no le corresponde y actúa de manera arbitraria.

"Lo que sí contiene la iniciativa es acotar el funcionamiento del Tribunal Electorales que, a todas luces, en los últimos años se ha tenido facultades que no están en la ley, con el argumento de una interpretación. Entonces intentan tutelar la vida democrática y esa no es su función, esa función es de los legisladores. Es un poco llamar la atención de todos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no siga actuando arbitrariamente", afirmó.

Y mencionó el caso de los "Amlitos", ya que los magistrados del Tribunal Electoral decidieron prohibir esos muñecos de peluche, que asemejan al presidente Andrés Manuel López Obrador, en las campañas electorales para evitar promoción indebida.

"No creo que se límite la facultad constitucional del TEPJF, lo que sí creo que es que no puede haber suprafacultades más allá de las que constitucionalmente estén señaladas"

También defendió que la iniciativa no es contraria a las acciones afirmativas, ya que aclaró que eso está tutelado en la Constitución y en la propuesta "no se propone que desaparezca la paridad ni las acciones afirmativas". Sostuvo que tal vez falta que conozcan muchos diputados y senadores el contenido de la iniciativa y no hay un retroceso en materia de paridad.

Aclaró que esa no es una iniciativa del titular del Ejecutivo, sino una iniciativa que presentaron diputados federales de diversas fracciones parlamentarias. Y expresó que finalmente los legisladores decidirán en que momento pueden ir a pleno, aprobarla o rechazarla.

Adán Augusto López defendió la reforma al TEPJF

FOTO: Archivo

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

SEGUIR LEYENDO:

Diputados de Morena tiran reforma de ley que limita las facultades del TEPJF

Adán Augusto y Ricardo Monreal se reúnen en el Senado: afinan agenda para el fin del periodo ordinario

Adán Augusto queda a cargo del gobierno federal ante descanso de AMLO por Semana Santa