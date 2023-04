El INAI está paralizado y en riesgo de tener un rezago de impugnaciones: "El acumulado va a ser brutal"

Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, aseguró que la línea del gobierno federal en torno al nombramiento de los comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fomenta la ilegalidad y la corrupción por parte de las autoridades.

Indicó que la institución recibe a diario impugnaciones por parte de los ciudadanos, los cuales alegan que no se ha respondido a sus solicitudes de información pública que se lleva a cabo desde diversos mecanismos.

"Es una cantidad inmensa que los ciudadanos tienen al INAI", dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario dijo que lo mejor es que este organismo desapareciera. FOTO: Presidencia.

AMLO paralizó al INAI: López Rabadán

Calificó como evidente el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de evitar que el organismo pueda sesionar como lo marca la ley, lo cual evita que haya al menos 500 reclamos por no haber cumplido con las solicitudes.

Acusó al mandatario de buscar los mecanismos para paralizar al INAI, lo cual está en contra del discurso de no mentir, no robar y no traicionar que ha utilizado como consigna durante varios años.

La panista acusó al gobierno de actuar en contra de la libertad de expresión. FOTO: Archivo.

Fue maquiavélico, dice la panista

A esto añadió que el veto que hizo en contra de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, quienes habían sido nombrados como los nuevos integrantes de esta institución no estuvo basado en criterios aceptables, sino en la intención de paralizar al INAI. Dijo también que esto es indicio que sin importar quién hubiera sido elegido, López Obrador habría bloqueado su llegada al organismo

Dijo que el presidente actuó de manera maquiavélica para que no se resuelva este asunto y además el limbo en cuanto a la información pueda terminar hasta septiembre.

"Esa es su mayor ilusión, que desaparezca el INE, el INAI".

