Morena y la oposición chocan en el Senado y “alejan” nombramiento de comisionados del INAI

Luego de un duro choque entre Morena y la oposición, el Senado se alejó de un posible acuerdo para nombrar en los siguientes días a tres comisionados vacantes del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



Acción Nacional comenzó la sesión del pleno del Senado desplegando una gran manta con la frase "Nombramientos en el INAI ya", y presionó a los senadores de Morena para incluir en la orden del día la elección para ocupar las tres vacantes en el Instituto de Transparencia, el cual se quedó sin quórum al tener solo cuatro de siete comisionados.



Bancadas de oposición como MC, PRI, PRD y Grupo Plural se sumaron a la exigencia de resolver los nombramientos, bajo el argumento de que están en falta desde hace más de un año.



El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda acusó a Morena de que no quieren ir al debe de los temas más importantes del país, "sino van a hacer quedar mal porque los que se quieren ir de la sesión son los de Morena".

Claudia Mota afirmó que Morena es el destructor de las instituciones del país

"Morena tiene la instrucción presidencial de no sacar a esos nombramientos porque les convierte tener a un INAI inoperante, les urge y necesitan destruir a esa institución que es el principal instrumento de Transparencia en el país", manifestó.



El senador morenista Félix Salgado Macedonio dijo que la oposición no manda en el Senado porque son minoría y no se van a imponer, cuando Morena tiene una inmensa mayoría





"Cuando nosotros digamos se va a abrir el proceso", insistió.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, afirmó que los senadores de Morena no quieren la transparencia y les encanta las sombras de la opacidad.



"Qué esperamos, cuál es la apuesta: esperar a septiembre o un periodo extraordinario que es poco probable", dijo.

El panista expuso que a Morena le da urticaria la transparencia.

Respuesta de morena

En respuesta, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó que los gritos e insultos en el Pleno hacen que responda a la insistencia de la oposición para nombrar a los comisionados.



"Estas lonas, los gritos, los insultos, lo único que hace es polarizar el ambiente, no estamos en el camino correcto de construir los acuerdos, sino de confrontarnos más y hacer crisis en el INAI y en la institución qué es el Poder Legislativo", advirtió.



La sesión concluyó sin un acuerdo y debido a que no había quórum de senadores, ya que solo se quedaron 49 de 128 senadores.

