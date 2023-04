Alejandra Del Moral: "En la calle la verdadera encuesta y ahí se gana la elección"

En su primera jornada de tocar puertas en su campaña y con brigadistas del PRD, la candidata aliancista, Alejandra Del Moral Vela, aclaró que la calle es la verdadera encuesta y ahí se gana la elección; además pidió no distraerse y no caer en el juego de sus adversarios, porque triunfarán el 4 de junio.

Desde Tultepec, la capital de la pirotecnia, Del Moral Vela se enfundó con los colores del Sol Azteca, y reiteró a dicha militancia que su corazón es de izquierda y que también ya es su partido. Tras realizar jornada de toca puerta, solicitó no poner atención de que las encuestas los ubican abajo y recordó que en el 2021 ya le ganaron a Morena con medio millón de votos, y por ello, insistió, que lo volverán a lograr.

“Que no les digan que las encuestas nos ponen a bajo”

“Que no les digan que las encuestas nos ponen a bajo, les voy a recordar en el 2021… que estábamos muertos, que cómo nos íbamos a juntar…ya le ganamos una vez y les volveremos a ganar”, declaró. Del Moral Vela aseguró que en la calle está la realidad de miles de personas, y la verdadera encuesta. Prometió que en esta campaña ella siempre irá al frente y recordó que hace 20 años inició como brigadista, labor en la que aprendió a escuchar a la gente, a gastarse los zapatos y aguantar el mal clima. “Aquí en la calle es donde está la verdadera encuesta, aquí en la calle es donde está la realidad en miles y miles de ciudadanos que quieren escuchar de nosotros propuestas que no quieren vernos pelear”, expresó.

"Ya le ganamos una vez y les volveremos a ganar” señaló Alejandra Del Moral Vela. | Foto: Especial

La priista reconoció la disposición de los brigadistas del Sol Azteca y aceptó que tocar puerta por puerta es el trabajo más arduo de una campaña, por lo que pidió que no se distraigan y prometió que ganarán a la buena. “En esa segunda semana de campaña que no nos distraigan, es lo que hoy les quiero pedir, no se distraigan den todo, siempre avancen contundente, sin descanso, vamos a ganar con votos, con la gente, hay que salir a su conquista”, aseveró.

“No caigamos en el juego, aquí vamos a ganar a la buena”

“No caigamos en el juego, aquí vamos a ganar a la buena, vamos a demostrar de qué cuero salen más correas a la buena caminando la calle, tocando a los ciudadanos, y dando las propuestas”. En este día 11 de campaña, Alejandra Del Moral Vela también contó con el apoyo del panista Enrique Vargas del Villar y del perredista, Omar Ortega Álvarez. También la priista se hizo presente en Tultitlán donde replicó la jornada de ir con brigadistas a las casas de los ciudadanos.

Sigue leyendo:

Alejandra del Moral pide a Delfina Gómez no evitar el debate: "Es respetar a la ciudadanía"

Alejandra del Moral visita la zona sur del Edomex, promete acciones para el campo en caso de ganar

Alejandra del Moral, del secuestro que marcó su vida a su lado desconocido: "Lloro, me despeino, soy un huracán"