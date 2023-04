Alejandra del Moral presenta su plan para el campo: modernización y más producción son sus ejes

La candidata a la gubernatura mexiquense de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, anunció el pacto de la reconciliación con el campo mexiquense que prevé 10 puntos, entre ellos, reforzar el apoyo, la modernización del sector con la aplicación Mexicampo, y aumento del presupuesto.

Este lunes la política de Cuautitlán Izcalli reanudó actividades y junto a la senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel, estuvo con el sector agrario de la región de las Pirámides y celebró el 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, y por ello dejó una ofrenda floral en el monumento que existe en Axapusco.

En su mensaje, destacó el legado e ideales de Zapata, por lo que presentó sus propuestas de campaña para el agro mexiquense, a quienes pidió su voto de confianza y ganarle otra vez a Morena el 4 de junio, como ocurrió en el 2021.

FOTO: Gerardo García

Detalló que en el pacto de la reconciliación con el campo mexiquense prevé ayudar con más fertilizante y a tiempo, porque no trabajará con tibiezas, porque quiere ser la gobernadora del sector.

“Tengo muy claro que el alimento de nuestros alimentos es el fertilizante, por eso voy a ser la gobernadora que más apoye a los productores con más fertilizante, a mi no me gustan las tibiezas yo sí me voy a rifar con la gente del campo, y sé que hay molestia en ustedes”, expresó.

Además, Del Moral Vela planteó modernizar al sector agrario y que los jóvenes regresen y volteen la mirada, a partir de la operación una APP mediante el cual tendrá acceso a información e innovaciones.

También impulsar la participación de ingenieros agrónomos y veterinarios, para dar acceso a semilla mejorada acompañado de capacitación y transferencia de tecnología.

FOTO: Gerardo García

“Porque no también volteamos las aplicaciones al campo y hacemos el campo atractivo para los jóvenes… Los jóvenes tendrán acceso a la tecnología, al conocimiento a los recursos… Queremos impulsar una aplicación que se llame Mexicampo” aseguró.

Del Moral Vela anunció que a su vez retomará el modelo de agricultura por contrato para mejorar los procesos de comercialización de los productos donde todos ganen lo justo.

“Producir debe ser un buen negocio… voy a reconciliar la ganancia de los productores con la ganancia de los comercializadores, mediante la integración de cadenas de producción y agricultura con contrato”, dijo.

La abanderada aseguró que aumentará el presupuesto al campo y propondrá que en la Legislatura se apruebe con un carácter estratégico, además extender el seguro catastrófico donde no sólo sea para el maíz, y tenga perspectiva de Cambio Climático.

Y finalmente implementar créditos a la palabra y subsidios para nueva maquinara para el sector, entre otros.