Alejandra del Moral pide a Delfina Gómez no evitar el debate: "Es respetar a la ciudadanía"

La candidata del PRI, PAN, PRD y NAEM, Alejandra Del Moral Vela, criticó que rehuir al debate es no respetar a la ciudadanía, aunque les respondió a sus adversarios que debatirá cuándo y dónde quieran, porque esta elección se trata de quién tiene las capacidades para gobernar y ella ganará el 4 de junio.

Lo anterior lo expresó luego de que se dio a conocer que el equipo de la abanderada del Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez Álvarez, solicitó al árbitro electoral aplazar del 20 al 28 de abril, el primer debate oficial. En dicho contexto, lamentó que sean los hombres de la campaña de la morenista quienes hablen por ella sobre este y otros temas.

“El rehuirle al debate es no respetar a la ciudadanía y lo más grave que ni siquiera tenga ella su voz para poder hablar y decir y hablen los hombres de su campaña, desde aquí le digo donde quiera, como quiera y cuando quiera debatimos, porque le voy a ganar”, declaró.

La postura de Del Moral se dio luego de que liderazgos del PRI, PAN, PRD y NAEM anunciaron que ella sí acudirá el 20 de abril al debate a las instalaciones del árbitro electoral, como se había programado, y de exigir a Morena respetar los acuerdos.

La priista insistió que esta elección se trata de capacidades para resolver los problemas de la entidad. Además, de escuchar a los mexiquenses y de unir para resolver. Por ello, enfatizó que ganará el 4 de junio porque está hecha en la adversidad y no les han regalado nada.

“Esta elección se trata de quién tiene la capacidad para resolver los problemas de esta tierra y querer a esta tierra es trabajarla, caminarla, y sufrirla, pero también escucharla”, subrayó. Del Moral Vela aclaró que ningún problema es eterno, cuando se unen capacidades y la corresponsabilidad.

“Cada vez que me dicen que está muy difícil, cada vez que le digo estoy hecha en la adversidad, que a mí no me han regalado nada y por más difícil que se ponga vamos a ganar esta elección y vamos a demostrar de que cuero salen más correas”.