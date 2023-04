Prepárate para Remind GNP, el mejor festival musical y gastronómico

La primavera es una de las mejores estaciones por el cambio de clima: los días son más soleados, sube la temperatura y con ello se modifica nuestro estado de ánimo, tenemos más ganas de salir, de convivir con los demás, incluso nuestro humor es más alegre, queremos sonreír todo el tiempo.

Por ello, resulta instantáneo el deseo de romper con la monotonía y cargarnos de buena vibra, olvidarnos de la ciudad, romper el concreto y salir al campo a respirar aire fresco.

A tan sólo 20 minutos de Polanco podrás gozar el mejor picnic de tu vida en Remind GNP este 22 de abril, ya que reúne la mejor música del recuerdo y la mejor propuesta gastronómica al aire libre, ideal para disfrutar con familiares y amigos.

El lugar será el emblemático Parque Bicentenario, el segundo espacio de convivencia natural más grande de la ciudad, ya que alberga 7 tipos de ecosistemas, un lago artificial con una extensión superior a 4 hectáreas, 1 jardín botánico, 3 invernaderos gigantes con los tres ecosistemas más importantes de la República Mexicana, la única chinampa fuera de Xochimilco, un orquideario con más de 75 especies, un laberinto, zonas de juegos y áreas de picnics. También cuenta con diversas áreas deportivas y una ciclopista de 4 kilómetros.

En un único escenario, diversas agrupaciones de las décadas de los sesenta, setenta y noventa volverán a interpretar sus más grandes éxitos para elevar el ánimo de todos aquellos que les gusta la música del recuerdo, la buena comida y los espacios naturales.

Lo más chido de tu juventud vibrará con las mejores bandas

Revisiting Creedence, liderada por Dan McGuinnes y Kurt Griffey, quienes actuaron durante la última década con los miembros originales de Creedence Clearwater Revival, ahora continúa el legado de una de las bandas más relevantes de los años sesenta, considerada por muchos como una de las más influyentes, con canciones como “Fortunate Son” o “Have You Ever Seen the Rain”.

Si eres más de ritmos funk, Kool & The Gang inevitablemente te pondrá a bailar. Gracias a canciones icónicas como “Celebration”, “Jungle Boogie” o “Fresh”, la banda ha ganado dos premios Grammy, siete American Music Awards y 31 álbumes de oro y platino.

Desde Nairobi hasta Newark, Kool & the Gang ha actuado continuamente durante más tiempo que cualquier otro grupo de R&B en la historia y sus arreglos de funk y jazz a prueba de balas también los han convertido en uno de los grupos más sampleados de todos los tiempos.

Gypsy Kings, por su parte, es una formación musical franco-gitana. Su música es una mezcla entre flamenco, pop y rumba catalana. Las ventas de sus discos se estiman en más de 60 millones de copias en todo el mundo y en Remind GNP 2023, te aseguramos que te pondrán a zapatear y a “batir las palmas” con sus éxitos más sonados. como “Bamboléo”, “Volare” o “Djobi Djoba”.

Si lo tuyo es resonar al ritmo de los noventa, La Gusana Ciega te hará recordar el romance de tu adolescencia con las rolas “Tornasol”, “Hey!”, “Ella Estrella”, “No Puedo Verte” y más. Por si esto fuera poco, el Remind GNP 2023 también contará con la presencia de Beto Cuevas, importantísima figura del rock alternativo en español. ¡No te lo puedes perder porque además estrenarán canciones!

¡No te pierdas una de las mejores experiencias musicales y culinarias del año!

