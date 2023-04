La familia LeBarón presentará una denuncia ante la FGR por la desaparición y muerte de "El Mijis"

Pedro Carrizales Becerra, "El Mijis" fue localizado calcinado al interior de su camioneta el 3 de marzo de 2022, luego de haber sido visto por última vez el 31 de enero cuando se dirigía a Monterrey, Nuevo León desde Saltillo, Coahuila, desde entonces sus familiares y las autoridades iniciaron una intensa búsqueda que derivó en el hallazgo de su cuerpo sin vida. A poco más de un año del hecho, la familia LeBarón presentará una denuncia por su desaparición y muerte.

En este contexto, será este jueves cuando Adrián, Bryan y Julián LeBarón asistan a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la Ciudad de México para interponer una denuncia penal en contra del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, luego de que fuera señalada por ser una de las principales responsables de la desaparición de "El Mijis".

"El Mijis" murió en un accidente automovilístico. | FOTO: Especial

¿Por qué señalan a los policías del GAFES?

Sobre este caso, Bryan Lebarón señaló en entrevista para Infobae México: “La intención es básicamente incriminar a los GAFES de Coahuila, que sabemos que hay muchísimas pruebas que son corruptos, que son lo que controlan la zona en temas de las actividades ilegales, incluyendo el tráfico humano. Sabemos que fueron los últimos que detuvieron a 'El Mijis' y tenemos pruebas, audios donde él dice, ‘me acaban de detener los GAFES, pero creo que todo va estar bien”.

Es por esta razón que el activista alertó sobre la urgencia de desaparecer las fuerzas estatales debido a que las ha calificado de corruptas, pues en el mismo texto, puntualizó: “Todos sabemos, está muy comprobado, que las fuerzas estatales en Coahuila están básicamente al cargo del crimen organizado en ese estado, ya son los delincuentes. 'El Mijis' usó esa palabra, él así se refirió a los GAFES. Sabemos que eran fuerzas policiales de Coahuila, sin duda”.

Lo anterior surge en el contexto de los últimos audios que envió el exdiputado local de San Luis Potosí a su pareja Miriam Martínez, en los que se puede escuchar lo siguiente: "Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los GAFES, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes".

Pedro Carrizales Becerra desapareció varios días antes ser encontrado sin vida. | FOTO: Twitter @mijisoficial

En otro audio dirigido a su esposa, "El Mijis" dijo una vez más que se encontraba detenido: “Te sigo marcando sobre el camino mija, no he podido ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero es salir de aquí ya, no puedo ir hablando mucho mija". De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Pedro Carrizales Becerra murió en un accidente automovilístico el 3 de febrero de 2022 mientras circulaba sobre el kilómetro 27 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras.

Pero esta versión ha sido rechazada por los familiares, por la familia Lebarón y la activista Frida Guerrera, ya que de acuerdo con Irving Barrios, fiscal de Justicia de Tamaulipas, "El Mijis" perdió el control de su automóvil y cayó sobre un desagüe, pero el impacto provocó una ruptura de la arteria aorta. Sobre este hecho, Guerrera cuestionó el pasado 3 de marzo: “Cómo es posible que una persona que tiene una accidente se amarra solo con un alambre, tenía fracturadas las piernas, tenía un golpe muy fuerte en el cráneo, se filtraron dos fotografías días antes de que nosotros llegáramos, supuestamente, respetando acuerdos de que no iba a decir nada la Fiscalía (de Tamaulipas), (pero) repentinamente encontramos dos fotografías donde se ve Mijis amarrado; ellos (la Fiscalía) iban a investigar qué había pasado y por qué estaba amarrado pero jamás nos dijeron nada”.

Por las razones ya mencionadas, así como las pruebas que han obtenido, la familia LeBarón tomó la decisión de presentar una denuncia en contra de las fuerzas policíacas por los delitos de delincuencia organizada, tráfico de personas, desaparición forzada, homicidio y los que resulten derivado de lo ocurrido con Pedro Carrizales Becerra.

