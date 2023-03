Cuatro mexicanas que convirtieron su lucha feminista en arte

Si hay algo que hemos aprendido de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, es que la lucha feminista se debe llevar a cabo día con día, en esta búsqueda por la justicia para las víctimas, la equidad de género y la empatía, participan millones de mujeres a nivel mundial tejiendo redes de apoyo.

Aquí haremos un recuento de aquellas que han hecho de este país un mejor hogar para las mujeres mexicanas a través de las artes para ayudar a visibilizar la problemática que enfrenta el género femenino y mostrar por qué el movimiento requiere la cooperación de toda la sociedad.

Lydia Cacho

La periodista Lydia Cacho siempre se ha distinguido por luchar contra la violencia de género y contra la violación de los Derechos Humanos, en 2005 acaparó los reflectores internacionales al publicar su libro “Los demonios del Edén”, en el que denunció una red de trata y pornografía infantil en México, donde estaban involucrados diversos políticos y empresarios. Meses después de la publicación las represalias por parte de los criminales no se hicieron esperar, fue detenida en Cancún, Quintana Roo en contra de la ley por elementos de la Fiscalía de Puebla, debido a que el empresario textilero Kamel Nacif, a quien mencionaba en su libro, la acusó de difamación y calumnia, la escritora denunció haber sido víctima de tortura física y psicológica durante su detención, en 2006 fue exonerada.

En 2005 acaparó los reflectores internacionales al publicar su libro “Los demonios del Edén” Foto: Facebook Lydia Cacho R.

Tiempo después de su liberación se filtró una conversación entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres y el empresario conocido como “El rey de la mezclilla”, donde el mandatario asegura que le dio una lección a Cacho mientras que Nacif se burla y se lo agradece.

En 2008 publicó “Con mi hijo no. Manual para prevenir, entender, y sanar el abuso sexual”, mientras que en 2010 volvió a acaparar los reflectores al publicar “Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo”, en el cual describe como trabajan las mafias de tratantes de mujeres, desde México hasta Kirguistán, pasando por Malasia, Japón y Myanmar, entre otras partes del mundo y además recaba testimonios de las víctimas.

Es fundadora del Centro Integral de Atención para la Mujer Maltratada en Cancún Foto: Facebook Lydia Cacho R.

Es fundadora del Centro Integral de Atención para la Mujer Maltratada en Cancún, lamentablemente en 2019 tuvo que abandonar el país luego de que presuntos integrantes del crimen organizado entraran a su casa en Cancún, asesinaran a sus dos perros y se llevaran información sobre pederastas, por lo que reside en España.

En 2019 tuvo que abandonar el país luego de que criminales ingresaran a su casa y asesinaran a sus perros Foto: Facebook Lydia Cacho R.

Pero esas experiencias no han mermado su interés por seguir trabajando sobre sus ideales, en 2018 publicó “Testimonios de Hombres, La Relación Con Sus Padres, El Machismo Y La Violencia” mientras que en 2022 “Cartas de amor y rebeldía” donde comparte sus vivencias y dificultades a lo largo de su camino como activista así como “Rebeldes y libres. Si el feminismo no es de todas, no es de ninguna. Lydia Cacho”.

También ha escrito libros para niños Foto: Facebook Lydia Cacho R.

Natalia Beristáin

El séptimo arte tampoco está exento de la lucha feminista, Natalia Beristáin, es una de las mujeres cineastas que han puesto en alto el nombre de nuestro país, desde los 15 años sabía que su destino estaría ligado al cine, ahora a sus 42 años cuenta con una larga trayectoria entre las que destacan el cortometraje “Peces Plátano” de 2006 con el que consiguió el premio al Mejor Cortometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en 2019 dirigió junto a Hiromi Kamata la serie “Historia de un crimen: Colosio” que narra el asesinato del candidato a la presidencia de la República Luis Donaldo Colosio Murrieta.

, Natalia Beristáin alza la voz por todas las mujeres desde el séptimo arte Foto: Facebook Cinexmujeres

En diversas entrevistas ha manifestado su preocupación por la violencia de género, en una declaración para Canal Once acusó que se sigue viviendo en una sociedad machista y violenta “el patriarcado nos atraviesa a todos y a todas”, compartió que uno de sus objetivos es mostrar esta perspectiva “hablar de ello con otra mirada” para combatirlo, en 2017 ya había sorprendido con la cinta “Los Adioses”, situada en la década de 1950 en la Ciudad de México, la cual muestra a la estudiante Rosario Castellanos en su lucha por el movimiento feminista. En 2019 estrenó “Nosotras”, que habla sobre los feminicidios en México y cuenta con la producción de Diego Luna.

Es hija de la primera actriz Julieta Egurrola y de Arturo Beristáin

Foto: Cuartoscuro

El año pasado estrenó “Ruido”, con la actuación de la primera actriz Julieta Egurrola y Arturo Beristáin, la cual narra la travesía de una madre en la búsqueda de la verdad para encontrar a su hija, quien desapareció tras pasar unas vacaciones en San Luis Potosí, en el camino encuentra historias similares, corrupción, la labor de las madres buscadores; un retrato de lo que enfrentan muchas personas en el país.

“A través de este ruido queremos que se haga eco alrededor de una lucha donde orgullosamente nos sumamos para poder visibilizar a los desaparecidos y a la titánica tarea que hay detrás de las colectivas buscadoras”, compartió Natalia Beristáin

Asegura que “el patriarcado nos atraviesa a todos y a todas” Foto: Cuartoscuro

La película ha recibido buena aceptación de la crítica, la directora de cine ha declarado en diversas entrevistas que con su obra intentó mostrar que las personas no están solas en su lucha. Sin duda, valdrá la pena seguir de cerca su trayectoria ya que sus propuestas en más de una ocasión han conquistado a la opinión pública.

Elisa Carrillo

En la danza Elisa Carrillo Cabrera ha conquistado la escena internacional, al convertirse en la primer mujer latinoamericana en ganar los tres premios internacionales de danza más importantes; Prix Benois de Danse, Soul of Dance de y Festival Dance Open de San Petersburgo. Actualmente es la primera bailarina del Staatsballett de Berlín, una de las diez compañías de danza más reconocidas a nivel mundial.

Es la primer mujer latinoamericana en ganar los tres premios internacionales de danza más importantes Foto: Facebook Elisa Carrillo Cabrera

También es embajadora de la cultura mexicana, miembro del comité internacional de danza de la UNESCO, miembro del comité de Diplomacia Cultural Mexicana, presidenta del comité de la Fundación Elisa Carilos Cabrera A.C, directora artística de la Fundación Sir Anton Dolin, codirectora de la Compañía Nacional de Danza de México.

Nació en Texcoco, México el 31 de octubre de 1981. Estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA, Elisa ha impartido clases de ballet en México, Estados Unidos, Alemania y Canadá.

Nació en Texcoco, México el 31 de octubre de 1981 Foto: Facebook Elisa Carrillo Cabrera

En México, su fundación organiza dos actividades Gala de Estrellas de Ballet “Elisa y Amigos”, que involucra a los mejores artistas del mundo del ballet clásico, y “Danzatlán” Festival Internacional de la Danza, que busca generar diálogos permanentes entre coreógrafos y bailarines, con la intención de acercar la cultura a la población.

En reiteradas ocasiones ha manifestado su apoyo para contribuir a la equidad de género, ha acudida a las marchas del 8M para pedir el cese de la violencia contra las mujeres y manifestar su apoyo a todas las féminas.

Ha acudida a las marchas del 8M para pedir el cese de la violencia contra las mujeres y manifestar su apoyo a todas las féminas Foto: Cuartoscuro

"Este día no es para felicitarnos, sino para alzar nuestra voz y pedir igualdad, equidad, libertad y sobre todo respeto a niñas y mujeres en todo el mundo" escribió en Twitter la Fundación Elisa Carrillo.

Elisa Carrillo asegura que la violencia "nos rompe el corazón" y se debe erradicar Foto: Twitter @FundacionElisaC

Vivir Quintana

No se puede concebir el 8M en México sin el himno “Canción sin miedo” que sacudió los corazones de miles de mexicanas tras su estreno en 2020, que hasta el momento suma más de 20 millones de vistas en Youtube y que fue entonada en varios estados de la República este 8M.

Vivir Quintana compuso "Canción sin miedo", considerada el himno del 8M Foto: Facebook Vivir Quintana

La compositora de la obra es Vivir Quintana, originaria de Francisco I. Madero, Coahuila, en una entrevista para la revista Rolling Stone en Español declaró "Yo digo que esta canción ya no es mía, sino de todas las compañeras que no están y de todas las que estamos luchando".

Fue galardonada por la Sociedad de Autores y Compositores con el el premio “Éxito SACM 2021” por música independiente con su "Canción sin miedo", la cual presento en el Zócalo capitalino y fue creado por encargo de Mon Laferte. La cantautora compartió que en un día la terminó.

Fue galardonada por la Sociedad de Autores y Compositores con el el premio “Éxito SACM 2021”Foto: Facebook Vivir Quintana

En su tiempo libre también colabora con causas nobles como Amnistía Internacional para ayudar entre otras cosas a detener la violencia patriarcal. En su arte es común escuchar mensajes de empoderamiento a las mujeres como en su más reciente sencillo "Te Mereces Un Amor".

