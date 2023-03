El Día Internacional de la Mujer se conmemora, no se celebra

*Este próximo 8 de marzo será el Día Internacional de las Mujeres y en México hay datos que vale la pena compartir. En una encuesta del buró Indicadores S.C., el 35% de los consultados considera que se trata de una celebración, el 23% considera que es una conmemoración y el 42% declara que no sabe de que se trata. En la misma encuesta realizada en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la opinión sobre las marchas feministas es 52% positiva, 36% negativa y 12% es indiferente. Para quienes tienen una opinión positiva respecto a las manifestaciones feministas, 40% consideran que es una forma de levantar la voz, 22% las ven como una señal de empoderamiento y 19% consideran que ayudan a visibilizar la problemática de los feminicidios. Para quienes tienen una opinión negativa de las marchas feministas, 58% las relaciona con los destrozos y el vandalismo a su paso, 19% califica a sus protagonistas de ignorantes y 12% señalan que no les gusta la violencia. En el mismo sondeo realizado telefónicamente a 400 personas, el 65% considera que la violencia hacia la mujer ha ido en aumento, 18% considera que ha disminuido y 17% que sigue igual. Sobre las causas del incremento de la violencia hacia las mujeres, 42% lo atribuye al machismo, 32% a la descomposición social, 12% al consumo de drogas y 9% a la igualdad de género. Finalmente, el estudio de Indicadores S.C., arroja que 4 de cada 10 encuestados no conoce si se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Mujer, 5 de cada 10 tiene una opinión negativa acerca de las movilizaciones feministas, 7 de cada 10 asegura que ha aumentado la violencia contra la mujer y en su mayoría consideran que el machismo es la principal causa de la violencia hacia el género femenino.

*En el caso de la ministra Yasmín Esquivel y su historia de plagios, mentiras, carencia de ética y su contumaz protección por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este espacio hemos comentado la tibia actitud de la UNAM ante el plagio de la tesis de licenciatura de su ex alumna, y también hemos lamentado la servil postura de la Universidad Anáhuac respecto al plagio de la tesis doctoral de la ministra pirata. Sin embargo, ante una malentendida prudencia que raya en complicidad por parte de ambas instituciones educativas, hay voces que no se han refugiado en la comodidad del silencio y la indiferencia. Es el caso de los Egresados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, quienes en una carta a la opinión pública se han pronunciado diciendo que “La forma como fue abordado el tema (del plagio de la tesis doctoral de Esquivel Mossa) por las autoridades de la Universidad, demerita el esfuerzo que todos los egresados hemos realizado para obtener títulos profesionales. Así mismo, contradice la misión de la Universidad, desprestigia a los alumnos, docentes y egresados ante la sociedad, y envía un mensaje muy negativo a las nuevas generaciones” y agregan: “Exigimos que las autoridades universitarias revisen su postura y actúen con valor y determinación, en el respeto a los principios de integridad, honestidad, justicia y responsabilidad que nuestra Universidad promueve”. En pocas palabras demandan acción y no sumisión por parte de la Anáhuac, como seguramente lo hacen miles de profesionistas mexicanos honestos que en su momento, cumplieron con la ley y la normatividad de las instituciones educativas donde cursaron su carrera y de las que hoy son dignos y orgullosos egresados. Ese mensaje, hay que decirlo, es una bofetada a la corrupción que solapa el presidente en la persona de su ministra favorita de la corte.

*En agosto de 2009, el entonces eterno candidato Andrés Manuel López Obrador pedía la renuncia y se burlaba del sobrepeso del Secretario de Hacienda Agustín Carstens diciendo, “hay que quitar al secretario de Hacienda, no sirve para nada (…). Es más, no sabe ni comer porque toma mucha Coca Cola, Jugos Del Valle, puras aguas puercas”. Sin embargo, como gerente General del Banco de Pagos Internacionales, el mexicano Carstens ha sido reconocido como “uno de los responsables de la política económica más influyente en el ámbito iberoamericano en las últimas tres décadas” por lo que se ha hecho acreedor al Premio Economía Rey de España 2022, el cual recibe hoy lunes 6 de marzo en Madrid, de manos del Rey Felipe VI, el cual está dotado con 72 mil euros. Dicen que cuando no se tiene nada bueno que decir de alguien, lo mejor es guardar silencio…

*Ya para despedirnos, una ojeada a las cifras PROMEDIO de entre muchas encuestas, sobre campañas y candidatos a los gobiernos de el Estado de México y Coahuila: en Edomex, quien lleva la delantera hasta el inicio de marzo es la maestra Delfina Gómez por Morena-PT y Partido Verde con 56% de la intención de voto, seguida por Alejandra del Moral por PRI-PAN-PRD con 36% y lejos, Juan Zepeda por Movimiento Ciudadano con un pobre 8%. Aquí hay que destacar la traición de algunos priístas que ya se bajaron del barco para secretamente entregarse a la maestra de Texcoco. En Coahuila el morenista Armando Guadiana marcha al frente con 43% de las preferencias, seguido de cerca por el abanderado del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez con 41%, y lejos el petista Ricardo Mejía Berdeja con un raquítico 5%. Dicen los que saben que Manolo podría alcanzar al gallo de AMLO, al que le sobran billetes para repartir pero le falta carisma en la entidad. Dicen que como la tierra, las encuestas son de quien las trabaja (y las paga). Como sea, a las campañas todavía les falta y puede haber volteretas y rabietas.

