Querétaro descarta afectación al suministro de agua en Hidalgo por la presa Acueducto III

Ante la petición del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo de negar el suministro de agua al Acueducto III de Querétaro, la secretaria de gobierno del estado, Guadalupe Murguía, ha afirmado que la operación del proyecto no afectará el suministro de agua al estado de Hidalgo.

Murguía ha indicado que los ciudadanos de Hidalgo que se manifestaron en contra del Acueducto III tienen desconocimiento de la manera en que operará el proyecto y que las autorizaciones de proyectos como estos las otorga el gobierno federal, a través de la CONAGUA, no el gobierno estatal.

Asimismo, ha señalado que el proyecto busca que no se afecte el abasto de agua a Hidalgo y que con los remanentes que hay en la presa de Zimapán se pueda atender la necesidad que tiene Querétaro de contar con mayores volúmenes de agua.

Los recursos están garantizados. FOTO: Especial.

Murguía ha enfatizado que el desconocimiento ha generado el temor de que el Acueducto III pueda afectar a Hidalgo, lo cual, según ella, no es así y no se está buscando de ninguna manera. Ha asegurado que la CONAGUA está buscando la manera de que no haya ningún prejuicio para el estado de Hidalgo.

Cabe mencionar que la petición del PAN en Hidalgo se dio debido al desabasto de agua que se ha presentado en Zimapán, Jaltocán y la zona metropolitana de Pachuca en los últimos meses, lo que ha provocado manifestaciones ciudadanas. Por lo que, a pesar de las afirmaciones de Murguía, persiste la preocupación de los ciudadanos de Hidalgo por la posibilidad de que el Acueducto III afecte el suministro de agua en la zona.

Sigue leyendo:

PAN en Hidalgo pide a Julio Menchaca rechazar abasto de agua para el AIFA

AMLO supervisa obras hidráulicas para garantizar abasto de 3.2 millones de personas