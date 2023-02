Ecatepec y CDMX recibirán agua del Acueducto de Chiconautla: firman convenio para reponer 12 pozos

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras y el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, firmaron un convenio de colaboración para la reposición de 12 pozos de los 39 que integran el sistema del Acueducto Chiconautla, de los cuales, cuatro abastecerán a vecinos del municipio.

El alcalde detalló que producto de dichos trabajos, el organismo de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), administrará cuatro de los 12 pozos que serán repuestos con una inversión de 216 millones de pesos, mientras que los ocho restantes serán aprovechados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), para abastecer principalmente a las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la capital del país.

Vilchis Contreras reconoció el esfuerzo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien es la principal promotora de los trabajos y políticas públicas de carácter metropolitano, lo cual ha sido un gran apoyo a las acciones realizadas por el gobierno municipal en materia de seguridad pública, abastecimiento de agua potable e infraestructura.

“En Ecatepec fueron tres décadas de maniobras porque había un voto hídrico; no es lo mismo si a la ciudad le llega su agua mediante la red, que le llegue en pipas que obviamente genera condiciones totalmente diferentes. Hoy hemos entendido que esto es un gran logro, que esto ha generado un éxito para la población, pero sobre todo para la gente que se organiza, que lucha, que trabaja diario, que hombro con hombro está con su gobierno y que ha entendido que una relación muy importante con la Ciudad nos ha generado grandes resultados”, señaló el alcalde de Ecatepec.

Firman convenio en favor de los capitalinos y los mexiquenses Foto: Especial

Atención a la sociedad en servicios públicos

El secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reconoció que el suministro de agua es fundamental para la atención de temas sociales y es una de las políticas públicas más importantes para los gobernantes. Para ello, es que las autoridades capitalinas invertirán 216 millones de pesos en la reposición de los 12 pozos del acueducto Chiconautla que quedaron fuera de operaciones al concluir su ciclo de vida y que con su puesta en marcha se incrementará el volumen de agua para ambas entidades.

“La edificación de estas obras es resultado de la mesa metropolitana instaurada entre la Ciudad de México y el municipio de Ecatepec de Morelos. La firma de este convenio va a ayudar a la población del Estado de México, particularmente de Ecatepec y a la población de la Ciudad de México. Estamos en la búsqueda de fuentes de abastecimiento de agua potable para los habitantes de esta gran ciudad que suman en conjunto, si tomamos en cuenta la zona conurbada, como 20 millones de habitantes”, precisó el funcionario capitalino.

“El tema del agua es fundamental, es un tema muy sensible con muchas aristas, pero destaco una, es un tema social más importante, sin agua no hay nada, no hay vida, no hay industria, no hay funcionamiento cotidiano de los hogares, es una demanda que se tiene que estar cumpliendo cotidianamente; cuando no hay agua suficiente tenemos conflictos sociales muy justificados por lo demás”, concluyó.

Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, reiteró que dichos trabajos atraerán beneficios a miles de habitantes de la zona metropolitana, de los cuales se suministrarán 140 litros por segundo a distintas colonias de Ecatepec y 820 litros a la CDMX por el tanque de Santa Isabel Tola.

SIGUE LEYENDO

Ecatepec refuerza su seguridad con 155 elementos recién graduados

Ecatepec avanza de la mano de Vilchis

VIDEO | Un auto embiste a una mujer en Ecatepec y se la lleva varias calles sobre el cofre

DRV