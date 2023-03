La cervecera de Constellation Brands en Mexicali está cancelada: tienen 6 meses para trasladarla a Veracruz

El proyecto de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California está cancelado por completo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que la empresa está en la fase de desmontar el equipo que había instalado.

En su conferencia matutina de este lunes el titular del Ejecutivo, aseguró que este proyecto que ocasionó protestas de ciudadanos y ambientalistas está cancelado.

“Nada más es como acaba de explicarlo María Luisa (Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales), es que puedan sacar ellos sus equipos o lo que dejaron ahí en lo que iba a ser la planta porque ya habían iniciado la construcción, eso es todo. Pero a la gente de Mexicali decirles que no se preocupen, que ya está cancelado ese proyecto”, aseguró el titular del Ejecutivo.

Con esta medida se protegió el derecho de la gente al agua. FOTO: Especial.

Al ser cuestionado sobre la preocupación que existe entre la población de la región sobre la permanencia de parte del equipo de la cervecera y el anuncio de que se le otorgaron otros seis meses para retirarse, el presidente descartó la posibilidad de que se construya la planta.

Refirió que tras la consulta que se realizó el 23 de marzo de 2020 para definir la construcción de la cervecera y el resultado que fue el rechazo de población mexicalense dijo que dialogaron con los dueños y dijo que “ellos aceptaron la mudanza, el cambiarse a donde haya agua y donde tienen también la posibilidad de exportar la cerveza porque está cerca del puerto de Veracruz, y ya el proyecto Mexicali se cancela por completo”, insistió el primer mandatario.

Una consulta ciudadana impidió que se llevara a cabo este desarrollo. FOTO: Cuartoscuro

En este contexto, anunció que la cervecera ya adquirió un terreno cerca del puerto de Veracruz donde ya se encierra construyendo, señaló que luego de las pláticas con los empresarios, ellos se han portado “muy bien”, aclaró que de alguna manera fueron engañados “por las anteriores autoridades que les dieron permisos cuando no había agua disponible y ellos pensaron que no iba a haber problema y claro que hubo problema porque la gente de Mexicali no estuvo de acuerdo”, señaló.

Al respecto, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, detalló que Constellation Brands pidió un año para concluir con el retiro de su equipo, pero en una reunión que sostuvieron la semana pasada con representantes de la empresa se les dio un plazo de seis meses.

La planta de Mexicali no terminó de ser construida. FOTO: Cuartoscuro

Sigue leyendo:

AMLO llama a congresistas de EU a trabajar con respeto a la soberanía

Alfonso Durazo: líderes empresariales del país respaldan el Plan Sonora