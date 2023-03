Avanza en comisiones reforma de AMLO al Art. 33: permite participación de extranjeros en política interna

Con 23 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con cambios, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reforma el artículo 33 de la Constitución para permitir la participación de ciudadanos extranjeros en los asuntos políticos del país.

Durante la discusión en lo general, no hubo posicionamientos de ninguna de las fracciones parlamentarias, para el análisis en lo particular la diputada de Morena, Susana Prieto presentó una reserva a fin de no derogar el párrafo constitucional y en cambio, modificar la redacción, propuesta que fue aprobada por la instancia legislativa.

El dictamen reforma el tercer párrafo del artículo constitucional, que en su redacción vigente señala que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, para establecer que "la ley establecerá los límites de la participación de los extranjeros en los asuntos políticos del país”.

La iniciativa presidencial establece que el Ejecutivo podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras Foto: Especial

El proyecto, fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el pleno esta misma semana.

La iniciativa presidencial establece que el Ejecutivo podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, siempre y cuando se acredite que su estancia constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional.

“El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley llevada a cabo ante autoridad competente, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”, señala.

En su posicionamiento, el diputado del PRI, Carlos Iriarte, señaló que la reforma permite que los extranjeros se inmiscuyan, “meterse en la vida política” u opinar sobre cómo viven los mexicanos.

Al respecto la diputada de Morena, Susana Prieto aplaudió la propuesta del titular del Ejecutivo para ampliar el derecho a la libre manifestación de los extranjeros, refirió que está “muy de moda” porque, dijo, “hay muchos periodistas extranjeros quejándose de que son reprimidos por su libre manifestación de ideas”, por ello celebró la aprobación del dictamen.

“Esta es una muestra más de que el presidente de la República no tiene ninguna intención de amordazar a nadie y que acorde a lo que establece nuestra propia Constitución habremos de respetar el derecho a la libre manifestación de ideas, no solo a los connacionales, sino a todo aquel que se encuentre en territorio mexicano”, señaló la legisladora de Morena.

