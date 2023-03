PAN pide conocer opinión de Claudia Sheinbaum sobre corrida de toros

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México organizó un parlamento abierto para analizar una iniciativa que llegó al organismo legislativo en materia de corridas de toros, la cual podría ser dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que recibe el Legislativo y es histórico el proceso porque se le da cause a una inquietud de la sociedad.

“La iniciativa tiene el respaldo de más de 15 mil firmas ciudadanas, son miles de personas que están avalando una propuesta que, pide, sean prohibidas las corridas de toros en la capital”, apuntó.

FOTO: Especial

Proponen un nuevo método en las corridas de toros

El diputado local Diego Garrido explicó que, de esta manera, los ciudadanos han activado el mecanismo parlamentario para que las comisiones inicien con el análisis y dictamen.

“Para ver si la aprobamos en su término, es decir, prohibiendo las corridas o que sigan las corridas de toros, o para ver si se modifica la propuesta en una tercera vía”, añadió.

El legislador dijo que se ha planteado que sigan las corridas de toros, que continúe la fiesta brava, pero que no se le mate o se le pique, no haya espadas, no haya este maltrato y crueldad animal.

Bajo este contexto, Garrido López expresó que el Congreso de la Ciudad de México siempre deberá ser espacio de apertura, en donde todas las voces sean escuchadas.

“El foro que se organizó fue para escuchar a los promoventes de la iniciativa ciudadana que pretende prohibir las corridas de toros en la CDMX”, destacó.

Finalmente planteó a la jefa de Gobierno, pronunciarse sobre este tema.

