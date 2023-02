Congreso de la CDMX pospone nuevamente la discusión de la Ley de Bienestar Animal

Por segunda ocasión, legisladores del Congreso de la Ciudad de México decidieron posponer la discusión y análisis de la nueva Ley de Bienestar Animal.

Lo anterior, toda vez que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum les sugirió que se analizará más el tema y porque no había los consensos correspondientes para avalarlo en el pleno legislativo.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma señaló que la construcción de este texto “ha contado con la participación de prácticamente todos los actores políticos, del gobierno y de la sociedad civil”, así como “con la colaboración de especialistas, académicos e investigadores que me permite asegurarles que esta Ley pone a la Ciudad de México como un verdadero ejemplo a seguir en todo el mundo”.

La creación de la nueva ley de bienestar animal cuenta con una amplia participación de políticos, especialistas e investigadores

Comisión de Bienestar Animal desmiente mitos de la nueva ley

No obstante, dijo que lamentablemente “el protagonismo de algunos y los intereses oscuros de otros, se han encargado de desprestigiarla, difundiendo por varios medios una serie de mentiras que muchos han creído, como que se trata de una ley solo de mi autoría, o que se matará a los animales de la calle, o que se cobrarán impuestos, o que se perseguirá a los protectores de animales y hasta que se defiende en la Ley la permanencia de las corridas de toros, entre otras muchas falsedades”.

“Todo ello ha ocasionado que exista una opinión muy negativa de la Ley que crece día a día y, aunque hemos tratado de aclarar cada una de estas mentiras y de exponer los avances y las bondades que ofrece para cuidar y tratar con dignidad y respeto a los animales, la presión para que no se apruebe es cada vez mayor”, apuntó.

Se dijo extrañado de que la propia jefa de gobierno, “por razones que desconozco, ha recomendado que se discuta por más tiempo, lo cual respeto, pero desde luego, no comparto, sobre todo porque esta Ley tuvo su origen y fue anunciada desde el propio gobierno de la Ciudad, además de que ha sido revisada por varias dependencias gubernamentales que le han dado su aprobación”.

Aplazan discusión de la ley

“No me cabe la menor duda de que esta Ley, como cualquier otra, es perfectible, pero de ahí a que sea un retroceso y que vaya en contra de todo lo que ya se ha avanzado en favor de los animales, tal como lo han dicho algunos que solo protegen sus propios intereses, hay una gran diferencia”, destacó.

Finalmente apuntó que “con mucha tristeza debo comunicarles que he tomado la decisión de solicitar el retiro del dictamen”, aunque, dejó en claro que “ello no quiere decir que dejaré de luchar, al contrario, estos ataques de los que no quieren a los animales, solo me impulsa a replantear la estrategia para seguir adelante”.

