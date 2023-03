Corridas de toros están perdiendo su popularidad

Según Felipe Márquez Muñoz, gerente de Programas contra la Crueldad Animal de Humane Society International en Aguascalientes, cada vez las corridas de toros han ido perdiendo su popularidad entre los aguascalentenses.

Por otra parte, catalogó como absurdo el que no se permita fumar dentro de la Plaza de Toros, pero sigan admitiendo niños a presenciar la muerte de un ser vivo.

“Incluso si hoy tú habla con los niños y los jóvenes, ya te empiezan a decir que no les gusta; es una actividad que traían nuestros papás o nuestros abuelos muy arraigada, pero conforme van avanzando las generaciones ya no es tan popular y eso va a generar que en el futuro ya no haya tanta afluencia”.