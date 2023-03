David Benavidez y Caleb Plant pelearán este sábado por el título interino del WBC supermedio en Las Vegas

La rivalidad entre David Benavidez y Caleb Plant encendió desde el primer día que se conocieron y ahora están a tan solo dos días de la pelea que definirá el resto de sus carreras.

Este sábado el legendario MGM Grand de Las Vegas, Nevada, será testigo del duelo entre los dos ex campeones mundiales, quienes se enfrentarán por el título mundial interino supermedio del WBC, que acercará al ganador a Saúl Álvarez, el actual campeón indiscutido de la división.

“Es el lugar en donde quiero estar. 26 años de edad y es mi primer PPV. Es una pelea que todo el mundo quiere ver. Caleb Plant no me gusta, yo no le gusto a él. Pero será una pelea clásica entre un muy buen boxeador y un muy buen noqueador. Estará corriendo toda la noche. Tendré que estar en mi mejor momento. Estoy muy emocionado. Es una pelea que habíamos estado buscando por mucho mucho tiempo. Será una noche, los fans no se arrepentirán”, declaró el peleador invicto (26-0, 23 KO´s) de sangre mexicana y ex campeón del WBC en dos ocasiones.

"Tendré que estar en mi mejor momento" comento David Benavidez

Se podrá ver por ESPN

Las advertencias y amenazas no faltaron, pues mientras Caleb Plant decidió resaltar los errores que hasta ahora ha cometido Benavidez como profesional o las críticas por la calidad de sus rivales; “El monstruo mexicano” aseguró que no toma personales las amenazas, pero que buscará fracturarle la mandíbula para dejar en claro su superioridad.

“Despertó la bestia en mí, ha estado picando al oso, provocándome. Le daré todo lo que ha estado esperando. Quiero esas peleas duras para poder levantarme para la ocasión. Quiero ganar, no quiero más peleas fáciles. No es que haya sido fácil, pero no me hacían trabajar de la forma, pero ahora con esta pelea estoy motivado al 100 por ciento y así entrené todo el tiempo. Los fanáticos no se arrepentirán”, abundó.

Benavidez y Plant encabezarán la pelea que será PPV en Estados Unidos, pero que en México se podrá ver por ESPN a partir de las 19:00 horas. Esta velada de boxeo contará con la participación del invicto estadounidense Cody Crowley en duelo ante Abel Ramos de Arizona. Así como la participación de Chris Colbert contra José Valenzuela a 10 rounds.

