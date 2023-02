¡Ahora o nunca en el boxeo!

El día de hoy, 20 de febrero, pero hace 30 años, el mundo del boxeo vivió uno de los más importantes eventos en su historia: Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, llenó el Estadio Azteca, con 136 mil 274 personas; logró el Récord Guinness de la función de boxeo con el mayor número de boletos vendidos, en lo que fue un día inolvidable para todos los que tuvimos la fortuna de estar ahí, o bien de ver la proeza por televisión.

Chávez noqueó a Greg Haugen en cinco rounds, y hoy publicaremos una nota exclusiva con mucha información y fotos especiales en la plataforma del Consejo Mundial de Boxeo. Fue este tema el que me inspiró a escribir hoy mi columna.

Ahora o nunca. Ya es momento de que se den las peleas que los aficionados quieren ver, y que se han estado retrasando por diversas razones. No es correcto decir que hay culpables, pues son muchos los factores para que se logren, pero sí es momento de exigirle a todos los involucrados que se pongan de acuerdo, y hagan realidad dichos combates.

Los promotores, los mánagers, las cadenas de TV o plataformas de streaming, y también los mismos peleadores deben de sensibilizar sus pretensiones económicas, hacer a un lado sus egos y posiciones de poder, para llegar a un acuerdo y se firmen las peleas.

El boxeo está pasando por la peor crisis de distanciamiento entre los promotores; eso pone en riesgo la integridad del deporte, y además complica la administración de los campeonatos mundiales, genera un escenario muy complicado para que se realicen las peleas cuando un boxeador pertenece a una empresa, y el otro, está firmado con otra.

Viendo las peleas que el WBC ordenó para 2023, resulta que una compañía promotora ha decidido llevarse a seis boxeadores a pelear por otro organismo, y declinando las peleas de campeonato mundial, títulos vacantes o eliminatorias finales que se ordenaron; su explicación es que no puede hacer negocio con otros promotores.

Si esa tendencia sigue, quizá los rankings, tengan que sufrir un cambio en su sistema, pues es imposible clasificar peleadores, que de entrada, no están disponibles para pelear por el título por las disputas de su promotor.

¿Cuáles son esas grandes peleas que el mundo quiere ver en 2023?

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, por el campeonato de peso completo, y con los cuatro cinturones en juego (WBC, WBO, IBF y WBA).

Deontay Wilder vs. Andy Ruiz, pelea eliminatoria final para determinar el retador oficial de la división.

Arthur Beterbiev vs. Callum Smith, mandatoria semi completo.

Saúl Álvarez, campeón indiscutido de la división súper medio, que defenderá sus cuatro campeonatos contra el ganador de David Benavidez vs. Caleb Plant, la cual es eliminatoria final.

Errol Spence vs. Terence Crawford por el campeonato indiscutido de peso welter, con cuatro cinturones en juego (WBC, WBO, IBF y WBA).

Devin Haney vs. Vasyl Lomachenko, defensa del campeón indiscutido de peso ligero.

Cualquiera de las combinaciones de grandes peleadores de la división ligera: Gervonta Davis, Ryan Garcia, Isaac Pitbull Cruz, Shakur Stevenson y algunos otros más.

Ya hay algunas peleas contratadas que se dará en los siguientes meses, entre las que destacan:

Naoya Inoue vs. Stephen Fulton, por el campeonato supergallo WBC.

David Benavidez vs. Caleb Plant, por el título interino supermedio WBC.

Ilunga Makabu vs. Badou Jack, por el título crucero WBC.

Errol Spence vs. Keith Thurman, pelea mandatoria WBC.

Este pasado sábado el mexicano, ex campeón mundial, Luis Pantera Nery dio una gran pelea, y dramáticamente noqueó en 11 rounds al armenio Azat Hovhannisyan, por lo que ganó el derecho de disputar el título mundial ante el futuro campeón de peso supergallo, que resultará de la contienda entre Inoue vs. Fulton.

Hovhannisyan es un guerrero, recibió muchísimo castigo, pero nunca dejó de ir hacia adelante, y también lastimó a Nery; es una de esas peleas, donde la esquina debió de intervenir, fue dramático ver el castigo que fue objeto el armenio, y es ahí donde las carreras se acortan y se pone en riesgo al boxeador.

Mauricio Lara viajó a Inglaterra para noquear a Leigh Wood, y conquistar el título pluma.

¿Sabías que...?

Don King es, sin duda, el promotor más grande de la historia.

Además de sus legendarios eventos The Rumble in the Jungle y The Thrilla in Manila, Don King promovió durante dos décadas una cantidad enorme de eventos en los que programó tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial en la misma velada.

Sus funciones eran un verdadero evento con combates de gran importancia. Tyson, Chávez, Azumah Nelson, Jeff Fenech, Terry Norris, Julian Jackson, Ricardo López y otros campeones que pelearon en la misma cartelera.

Don King hizo una función con ocho campeonatos mundiales, lo cual, es un Récord Guinness.

Anécdota de hoy

Julio César Chávez venció al Macho Camacho,y logró convertirse en el ídolo mexicano del deporte; eso llevó a que su siguiente pelea fuera en el Estadio Azteca. Don King estaba reunido en Televisa para cerrar el contrato, y después de más de 10 horas, estaban atorados en un tema de 100 mil dólares.

Entonces mi papá, quien era testigo de honor de la reunión, dio su opinión: “queridos amigos, ya no hay manera de destrabar este lío, creo que lo que debe hacer es resolver esto a la mexicana y tirar un volado”. Don abrió los ojos en grande y dijo eufórico: “¡hagámoslo!”.

Don Emilio Diez Barroso ganó el volado a Don King, se dieron la mano y firmaron el contrato para lograr ese histórico evento que hoy celebramos 30 años después.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

