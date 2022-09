Canelo Álvarez no peleará con retadores mexicanos: "perdedores, no me falten al respeto"

La noche del 17 de septiembre fue espectacular para Saúl “Canelo” Álvarez después de derrotar a Gennady Golovkin. El tapatío no tardó en lanzar un duro mensaje contra el peleador mexicoamericano David Benavidez, quien busca subirse al ring contra él, al considerarlo un boxeador “pobre diablo” y sin calidad, mientras el Canelo se colocó en una “liga superior”.

Con estas declaraciones, Canelo Álvarez suma a su imponente postura de no enfrentar a peleadores mexicanos al calificarse como un boxeador elite de otra categoría, que ningún púgil del país tiene por el momento.

"Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia. A los mejores del mundo me les he pegado un tiro, por favor, cómo voy a pelear con un Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores, no me falten al respeto con eso. Siempre dicen que no quiero pelear con X o Y y cuando lo enfrento, le gano", sentenció Canelo.

Canelo habla de su lesión

Después de ganarle a Gennady Golovkin, por decisión unánime, Canelo habló sobre su lesión en la muñeca y aseguró que tendrá que ser sometido a cirugía y una recuperación de 6 a 8 meses, según detalló su equipo. Pero el propio Canelo confesó que tomara “todo el tiempo necesario” para sanar su cuerpo.

En entrevista para medios nacionales e internacionales, Canelo dijo, "duele por todos lados (la mano), la sufrí desde la pelea con Caleb Plant, pero decía que podía aguantar hasta que me avisaron que necesitaba cirugía y esta noche no la soportaba. No está rota, es un problema de meniscos y del cartílago en la muñeca".

Se espera que Canelo Álvarez vuelva al ring para las fiestas del Cinco de Mayo o hasta septiembre del 2023.

SIGUE LEYENDO:

De Eduin Caz a Alejandro Fernández: los famosos en la pelea Canelo vs Golovkin

De Versace a Moschino, así de lujoso se viste el niño más rico de África, ¡ni "El Canelo" pudo hacerlo!